18-річна донька Фреймут похизувалась елітною автівкою: фото позашляховика

10 квітня 2024, 13:25
Читать новость на русском

Джерело:

Злата Мітчелл

Старша донька ведучої Ольги Фреймут похвалилась коштовною покупкою. Вона стала власницею нового елітнго автомобіля.

18-річна Злата Мітчелл живе на кілька країн, але зазвичай перебуває у Штатах. В інстаграм-сторіз дівчина повідомила про свою першу вдалу масштабну покупку.

До слова У сорочці та джинсах: Ольга Фреймут здивувала скромним виглядом

Злата Мітчелл придбала машину

Донька відомої телеведучої похвалилась світлиною нового елітного автомобіля – це Mercedes-Benz білого кольору. Злата поділилась кількома кадрами позашляховика. 


Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз


Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз

Донька Ольги Фреймут уточнила, що сама придбала машину. Вона також зареєструвала авто на своє ім'я. 

Учора в моєму житті був ще один перший день у школі. Купила і зареєструвала мою першу машину. Дякую, сонячне затемнення,
– поділилася Злата Мітчелл. 


Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Злату Мітчелл

  • Ольга Фреймут вперше стала мамою у 2006 році, коли народила доньку від британця Ніла Мітчелла.
  • Злата Мітчелл в 11 років стала власницею бренду одягу MITCHELL CLOTHING, вона брала участь у модних показах і зніманнях. З 14 років дівчина стала жити самостійно та переїхала до Сполучених Штатів. Через яскраві й іноді провокативні образи вона часто потерпала від надмірної уваги користувачів і преси, але Ольга Фреймут завжди заступалась за доньку.
  • Нині Злата Мітчелл у Лос-Анджелесі, вона здобуває освіту та займається танцями. Зіркова донька любить подорожувати та часто приїжджає до України.
Автор: Марія Касій