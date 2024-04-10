18-річна донька Фреймут похизувалась елітною автівкою: фото позашляховика
Джерело:Злата Мітчелл
Старша донька ведучої Ольги Фреймут похвалилась коштовною покупкою. Вона стала власницею нового елітнго автомобіля.
18-річна Злата Мітчелл живе на кілька країн, але зазвичай перебуває у Штатах. В інстаграм-сторіз дівчина повідомила про свою першу вдалу масштабну покупку.
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Злата Мітчелл придбала машину
Донька відомої телеведучої похвалилась світлиною нового елітного автомобіля – це Mercedes-Benz білого кольору. Злата поділилась кількома кадрами позашляховика.
Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз
Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз
Донька Ольги Фреймут уточнила, що сама придбала машину. Вона також зареєструвала авто на своє ім'я.
Учора в моєму житті був ще один перший день у школі. Купила і зареєструвала мою першу машину. Дякую, сонячне затемнення,
– поділилася Злата Мітчелл.
Злата Мітчелл придбала авто / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про Злату Мітчелл
- Ольга Фреймут вперше стала мамою у 2006 році, коли народила доньку від британця Ніла Мітчелла.
- Злата Мітчелл в 11 років стала власницею бренду одягу MITCHELL CLOTHING, вона брала участь у модних показах і зніманнях. З 14 років дівчина стала жити самостійно та переїхала до Сполучених Штатів. Через яскраві й іноді провокативні образи вона часто потерпала від надмірної уваги користувачів і преси, але Ольга Фреймут завжди заступалась за доньку.
- Нині Злата Мітчелл у Лос-Анджелесі, вона здобуває освіту та займається танцями. Зіркова донька любить подорожувати та часто приїжджає до України.