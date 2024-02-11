Життя відомого співака Андрія Кузьменка обірвалося у лютому 2015 року. Його донька Барбара зізналась, що досі тяжко переживає втрату.

До слова Була прикута до ліжка, – донька Кузьми вперше поділилася подробицями раптової смерті бабусі

Барбара Кузьменко розповіла, що інколи їй навіть важко переглядати архівні фото. Та вона поділилась кількома кадрами, де Андрієві 29 років.

Чесно зізнаюся, бувають моменти, коли мені дуже тяжко відкривати сімейні альбоми. Втрата тата – це біль, який не проходить, не дивлячись, що минули роки,

– зізналась донька Кузьми.



Андрій Кузьменко з донькою / Фото OBOZ.UA

Барбара Кузьменко розповіла, що кожне друге лютого – непростий день для всієї родини. Пригадується страшний день, коли все сталося.

"Я стараюся зранку піти в церкву, щоб побути там наодинці зі своїми думками, із собою. По можливості збираємося родиною. До пандемії ходили до церкви, що знаходиться поруч з будинком бабусі та дідуся. Там проводилася заупокійна служба. А звідти на цвинтар… Знаєте, я не можу сказати, що в татів день народження нам всім хоч трохи легше – все одно важко", – розповіла Барбара.

Яким було дитинство доньки Кузьми "Скрябіна"

Донька Скрябіна пригадала, що їй завжди хотілося більше часу проводити з батьком. Вона любила вихідні, які Андрій проводив з сім'єю.

З одного боку, я розуміла, що він дуже зайнятий, але з іншого, мріяла, що таки цієї зайнятості стане менше, а для мене – часу більше. Хоча він дуже старався не обділяти нас з мамою увагою. Коли мав вихідні, разом їхали на спорт – теніс, сквош – дуже це любив,

– розповіла Барбара.

У вільні вечори сім'я переглядала фільми, часто вони були недитячі: "Втеча з в'язниці" чи "Залишитися в живих".

"Ми завжди з батьками були дуже близькими, довіряли один одному безмежно. Зараз такий зв'язок залишається в мене з мамою", – підсумувала донька Андрія Кузьменка.



Андрій Кузьменко з сім'єю / Фото OBOZ.UA