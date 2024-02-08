Наталія Горова на своїй сторінці в інстаграмі розповіла про зустріч з важливою людиною. Вона побачилася з батьком, репером Юрієм Горовим.

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Донька Горової показала фото з татом

Донька української продюсерки опублікувала рідкісне фото з батьком, де неможливо не зауважити їхню схожість. Юрій Горовий обіймав Наталію, поки вона усміхалась перед камерою.

Кажуть, що схожі,

– прокоментувала знімок Наталія Горова.



Наталія Горова з батьком / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, що Ірина Горова у 2022 році розповіла, що її донька вийшла заміж. Коханий Наталії з Лівану, тому вони одружилися не в Україні. Весілля мало відбутися після того, як пара обвінчається ще й на батьківщині нареченої.

Що відомо про перший шлюб Ірини Горової

Продюсерка та бізнесвумен Ірина Горова вийшла заміж у 1994 році за Юрія Горового, також відомого як репера з псевдонімом UGO. Вона стала мамою та народила доньку Наталію у 18 років.

З часом стосунки подружжя почали втрачати романтичні почуття й кохання. Тоді Ірина Горова закрутила роман із Олексієм Потапенком, з яким також почала розвивати спільний бізнес. У 1999 продюсерка вдруге вийшла заміж, а Потап та UGO стали близькими товаришами. В Олексія та Ірини народився син Андрій, але вони розлучилися у 2014.