Донька Джолі та Пітта офіційно оголосила про відмову від прізвища батька: відомі деталі процесу

27 травня, у день свого 18-річчя донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта повідомила про відмову від прізвища батька. Через майже два місяці після подачі відповідної заяви до суду, справа про зміну родового імені дівчини підходить до завершення.

Незабаром зіркова донька стане Шайло Джолі, замість Пітт. Американка вирішила змінити прізвище через відсутність спілкування з батьком.

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Водночас відомо, що Шайло перебуває у складних стосунках з Бредом і прагне від нього дистанціюватися.

Згідно з чинним законодавством Каліфорнії, перш ніж суддя зможе схвалити рішення про зміну прізвища, громадяни повинні опублікувати відповідне повідомлення в газеті протягом місяця. Одразу після публікації запит з’явиться в юридичному розділі видання.

Поява такої заяви Шайло свідчить про завершення процесу зміни прізвища найближчим часом. Дівчина має власного адвоката та самостійно займається судовими витратами.

, Шайло є однією з трьох біологічних дітей Пітта і Джолі. Крім того, у них троє названих дітей, серед яких 19-річна Захара Джолі, яка також не використовує прізвище Пітта.

До того ж 15-річна Вів'єн також відмовилася від родового імені свого батька. Про це стало відомо через афішу бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", який продюсує Джолі. У списку вона з'явилася як Вів'єн Джолі.

22-річний Меддокс, старший син експодружжя, також припинив використовувати прізвище Пітт.