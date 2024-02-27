Політик заявив, що члени королівської родини "занадто делікатно" ставляться до принца. Натомість він має інше ставлення до сина короля Чарльза III.

Зверніть увагу Принц Гаррі чесно зізнався, чи планує повернутися до королівських обов'язків

Трамп різко висловився про принца Гаррі

На конференції CPAC у Вашингтоні, Дональд розповів його, що не захищатиме принца, як це робить чинний президент США Джо Байден. Політик розглядає можливість депортації Гаррі, якщо він отримає перемогу на президентських виборах вже цього року.

Я б не захищав його. Гаррі зрадив королеву. Це неприпустимо. Він був би сам, якби це залежало від мене,

– висловився Дональд.

Цікаво, що такий коментар політик дав за добу після того, як Гаррі прибув до суду. Річ у тім, що принц повинен був пояснити, чи не збрехав він у своїх імміграційних документах до США про вживання наркотиків. Адже він зізнавався про цей факт у своїй книзі Spare.

Також фонд Heritage Foundation, що займається питаннями громадської політики, позивається до суду проти Департаменту внутрішньої безпеки Байдена. Там посилаються на американське імміграційние законодавство, відповідно до якого у візі можуть відмовити через вживання наркотиків.

Коли Гаррі переїхав до США