Серед новинок, які вийшли цими днями, можна почути як глибоко ліричні композиції, так і танцювальні треки. 24 Канал розкаже більше, про кожен з них.

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Kalush Orchestra

Музиканти випустили пісню, у якій йдеться про важливість кохання у житті кожної людини. Трек називається "Янголом", де ангел стає символом коханої людини. Тут оспівується сила людських почуттів, які здатні підійняти людину до небес. Артисти хотіли донести, що любов здатна зробити життя яскравішим і наповненішим.

Kalush Orchestra – "Янголом": дивіться відео онлайн

Татиша

Артистка презентувала композицію "Мовчи", де порушується проблема стосунків між чоловіком та жінкою. Це поп-рок балада про кохання, яке закінчується. Трек починається зі зворушливих і ліричних мотивів про розставання із хлопцем. У приспіві композиція набуває нових барв й тут вже чутно рокове звучання. У ньому героїня звертається сама до себе. Цікаво, що разом із піснею, Татиша випустила й кліп, де можна побачити сильні емоції героїв.

Татиша – "Мовчи": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський та Greenjolly

Виконавці представили оновлений варіант пісні "Ой там у лузі". У ній йдеться про те, що історія з разу в раз повторюється. Тобто, українцям доводиться постійно відстоювати власну незалежність та боротися з ворогом. Співаки закликали слухачів робити висновки з історичних уроків.

Сергій Лазановський та Greenjolly – "Ой там у лузі": дивіться відео онлайн

ROIKO

Олександра Ройко, яка запам'яталась виконанням пісні "Котику сіренький" на "Голосі країни", випустила авторський трек "до сердешка". У композиції оспівується сила почуттів, яка змушує відкриватися новим людям й враженням.

ROIKO – "до сердешка": дивіться відео онлайн

ХАС

Виконавець випустив кілька треків з нового альбому "БЛЮЗнірство". Перший – "Йду по воді", у якому чоловік відверто ділиться власним шляхом та труднощами під час нього. У треку є релігійні мотиви, адже як пояснює ХАС, всі ми "діти Божі".

ХАС – "Йду по воді": дивіться відео онлайн

ANDRUX

У своїй новій пісні "Залишився Один" співак описав власний стан самотності. Йдеться про болюче розставання з коханою людиною та відчуття після. Утім, виконавець у треку розповідає, що прийняття ситуації дозволяє швидше вийти з цього стану.

ANDRUX – "Залишився Один": дивіться відео онлайн

The Hardkiss

Відомий рок-гурт презентував композицію "Тільки там". У композиції йдеться про загадкове місце, де можна пізнати усю глибину почуттів. Також у пісні підкреслюється сильна відданість коханій людині.

The Hardkiss – "Тільки там": дивіться відео онлайн

SESTRA

Дівчата випустили трек про аб'юзивні стосунки, які вони пережили. За словам співачок, у житті кожної був той чоловік, який спершу зачаровував, а потім – погано вчиняв з ними. Про це власне, йдеться у пісні, під назвою "Тобі на зло".

SESTRA – "Тобі на зло": дивіться відео онлайн

VLADA K

Молода виконавиця VLADA K презентувала нову пісню та кліп до неї, що називається "ЗМІНИ". Тут розповідається про період дорослішання й про труднощі, які виникають у цей час. Влада відверто ділиться у пісні темою почуттів, притаманних її віку, а також важливістю вибору.

VLADA K – "ЗМІНИ": дивіться відео онлайн

Аліна Гросу