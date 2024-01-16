З'ясувалося, що спершу чоловік із залу вийшов на сцену. Натомість його попросили покинути захід та сказали, що повернуть гроші за квиток. Однак, він почав бійку на виході.

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У Дніпрі на стендап-концерті сталась бійка

Комік Андрій Пілат, який також був на концерті, намагався вивести чоловіка в коридор. Однак, той спробував вдарив гумориста. Хоча Пілат і ухилявся від удару, та все ж йому дісталося у вухо.

Відомо, що Андрій вже відреагував на інцидент. Він написав, що з ним все добре.

Я на такому не хайпую, але не хочу, аби таке ще раз повторилося на стендапах в інших коміків,

– написав він.



Реакція Пілата на інцидент / Скриншот з інстаграму коміка

Які інциденти траплялися під час стендап-концертів

Улітку в мережі розгорівся скандал щодо стендап-шоу "Біографія", куди запросили співака MELOVIN. Артист просто посеред випуску встав і пішов зі сцени через гомофобні жaрти. Організатори подякували співаку за те, що він погодився прийти на шоу.

Згодом коміки намагалися виправдатися за жарт. Вони вибачилися перед всіма, кого це зачепило. Гумористи також запропонували зробити стрім, де буде публічне обговорення щодо стендапів та жартів на подібні теми.

MELOVIN згодом відреагував на інцидент. Він сказав, що любить стендап і чорний гумор, тому й погодився на зйомки "Біографії". За словами артиста, щойно коміки вийшли на сцену, "жарти майже відразу перетворилися на банальний булінг без почуття гумору". Тому він не стерпів гомофобні стереотипи "від сучасних і прогресивних молодих людей", кинув мікрофон і пішов.