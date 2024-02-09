Блогерка Настя Скальницька та учасниця реаліті-шоу "Пара на мільйон" (раніше відома як Талпа) розповіла, що оплатою весілля займалась і вона, і її чоловік. На святкування сумарно вони витратили близько 4 мільйонів гривень.

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Скільки коштувало весілля Насті Скальницької

Немає такого, що весілля оплатив він або оплатила я. Разом. Десь 110 тисяч доларів,

– заявила блогерка.



Настя Скальницька з чоловіком / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, Настя Скальницька та Богдан Скальницький зіграли весілля у вересні 2023. Це було пишне святкування з кількаповерховим тортом, розкішно оформленою локацією просто неба. Під час війни не всі користувачі сприйняли таке гуляння як доречне.

Про заробіток та доходи

Настя Скальницька також розповіла про свої заробітки. Вона додала, що всі податки сплачує та виводить кошти як ФОП. 40% із заробітку вона платить своїй команді.

Я заробляю дуже багато. Від 2 мільйонів гривень на місяць. Я зростала не як Анна Алхім, яка ні гривні не вклала у свій розвиток, а саме розвивалася, самостійно, різними способами, все перепробувала. Для мене це завжди був бізнес. І я пішла, тому що я розуміла, що завдяки медійності я можу розвивати свою флористику,

– розповіла блогерка.

Скальницька додала, що грошей свого чоловіка Богдана вона не рахує. Але запевнила, що вийшла заміж не заради заробітків.

"Мій чоловік трудяга, він класно заробляє. Все, що стосується моїх витрат, то це мої витрати. Наприклад, якщо в мене конференція, я не кажу йому: дай мені 20 тисяч доларів на конференцію. Він займається машинами", – зауважила Настя Скальницька.