Відомо, що Ступка живе в Америці вже протягом двох років. Він виїхав до Лос-Анджелесу ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там актор зустрів нове кохання.

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Дмитро Ступка поширив фото з новою дівчиною

На світлині видно, що закохані ніжно притулилися один до одного. Вони мали щасливий вигляд. Обраниця актора, Юлія Барабанова обрала ефектний лук. Вона одягнула чорний піджак, який доповнила прикрасами на шиї. Також співачка підвела вуста червоною помадою та зробила укладку з кучерів.

Дмитро лаконічно підписав світлину: "Кохаю".

Користувачам мережі сподобалась світлина пари. Вони зауважили, що Ступка та Барабанова дуже підходять один одному.

"Ви – дуже гарна пара. Будьте завжди такими ж щасливими!".

"Котики – зайчики".

"Приємно глянути. Молодці".

"Гарнюні".

Про особисте життя Дмитра Ступки

Відомо, що актор упродовж семи років був у шлюбі зі стилісткою та ведучою Поліною Логуновою. У січні 2022 року Дмитро разом з дружиною та їхньою 6-річною донькою емігрували до США. Там Логунова зустріла нове кохання та заявила про розлучення зі Ступкою.

Вже у серпні 2023 Дмитро розповів про новий роман. Він почав стосунки з українською співачкою Юлією Барабановою. Жінка також має дитину – сина Марка.