Історія гурту "Аква Віта" стартує з Кіровограду у 1993 році, пише 24 Канал. Ігорю Балану було 19 років, коли він заснував свій проєкт, а його першою учасницею була Наталя Лучнікова.

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Зліт "Аква Віти"

Дебютний виступ гурту відбувся на святкуванні Дня міста. Вже наступного року музикант записав дебютний альбом "Несказані слова" на кіровоградській студії. Платівка складалася з пісень, де на музику поклали вірші українських поетів. З цими піснями гурт подався на фестиваль "Червона рута" та потрапив до фіналу. Та в цей момент солістка вирішила покинути колектив. Після довгих пошуків Ігор Балан віднайшов нову виконавицю, яка до того співала хіба що в хорі.

Це була смішна історія – я взагалі не знала, куди мене ведуть, сказали, сюрприз. Коли взнала, – ледь не зомліла, –

пригадувала Ірина Філатова.

Саме цей склад виявився "золотим". Через кілька днів після прослуховування Ігор та Ірина разом їдуть на "Червону руту" і стають гуртом, який представив найбільш оригінальну музику. Солістка тоді отримала нагороду за "За найоригінальніший вокал у танцювальному жанрі".



"Аква Віта" / Фото з соцмереж

Слідом за першим успіхом вийшов другий альбом "Технотронутий", хітом з якого стала пісня та кліп "Женьмінь Жібао". У відео і касети, і магнітофони, і шкіряні куртки – повна картина стилю тодішніх часів.

Аква Віта – "Женьмінь жібао": дивіться відео онлайн

Ця робота почула багато критики у свій бік, але й допомогла просунутись ще далі кар'єрною драбиною гурту - так учасники підписали контракт з Мистецькою агенцією "Територією А".

У січні 1997 "Аква Віта" записали першу пісню до нового альбому "А тепер усе інакше", що залишив слід у музичній індустрії. Платівка вийшла у жовтні та розійшлась мільйоном копій. Гурт активно гастролював країною і став яскравою зіркою.

"Аква Віта" – "А тепер усе інакше": дивіться відео онлайн

Кліп на пісню "Поле азарту" було дуже незвичним для репертуару гурту, але здивувало фанів у негативному сенсі слова. Це був початок кінця "Аква Віти".

Через два роки колектив розриває контракт з "Територією А" та робить самостійні кроки. У них вийшов дорослий четвертий альбом. Вже у 2000 році гурт "Аква Віта" у складі Ігоря Балана та Ірини Філатової розпався.

Де зараз Ігор Балан

Ігор Балан не залишав написання пісень. У 2011 році він відновив гурт, до складу якого долучилась Олена Титаренко. Рівня давньої популярності вони не досягнули.

Через повномасштабну війну Олена Титаренко виїхала за кордон. Але Балан запевняє, що вона повернеться й буде надалі учасницею колективу.

Наразі співак виступає зі своєю донькою Алісою. Також він перекладає російськомовні пісні.



Ігор Балан з донькою / Фото з фейсбуку співака

Ігоря Балана у 2021 також спіткала втрата. Померла його названа донька Яна. Ймовірно, причиною стала невиявлена онкологія.

Не змогли врятувати. У неї була якась патологія з дитинства. Десь раз на рік у неї відбувався больовий шок, її забирала швидка. Їй уже і апендицит вирізали, і по-жіночому. У результаті діагноз так і не був поставлений. А в останній рік (захворювання, – 24 Канал) якимись божевільними темпами почало прогресувати. Фактично за два місяці людина згоріла,

– розповідав музикант.

Де зараз Ірина Філатова

Після участі в гурті "Аква Віта" Ірина Філатова створила власний гурт Phila, але не змогла досягнути успіху. Певний час працювала на борту авіалайнерів.

У 2011 році Ірина Філатова пішла на "Голос країни", але не змогла пройти "сліпі прослуховування". Наступного року співачка спробувала свої сили на "Х-Факторі", але вибула з шоу на другому етапі. Невідомо, чим вона займається зараз.

Ірина Філатова на "Х-Факторі": дивіться відео онлайн