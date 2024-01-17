З'ясувалося, що політику подобається два гурти. Цікаво, що обидва колективи виконують пісні в стилі хіп-хопу.

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Дмитро Кулеба зізнався, яку музику слухає

Міністр закордонних справ України поділився, що має два найулюбленіших гурти. Як виявилося, це "Бумбокс" і "Курган & Агрегат".

Інтерв'ю з Дмитром Кулебою: дивіться відео онлайн

Цікаво, що Аміл з гурту "Курган & Агрегат" відреагував на слова Дмитра Кулеби.

"Уявляю як він летить на міжнародні зустрічі, дивиться у вікно літака і слухає пісню "Кораблі в ставку" або "Дома аух*нно". Дмитро Кулеба, ми тоже вас слухаєм, єслі шо", – написав музикант.

"Курган & Агрегат" – "В ставку кораблі": дивіться відео онлайн

Що відомо про "Бумбокс"

Український гурт здобув популярність завдяки унікальному поєднанню хіп-хопу та фанк-ґруву. Гурт був створений у 2004 році в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом ("Муха") та Валентином Матіюком (Dj Valik).

Серед найпопулярніших пісень колективу – "Люди", "Квіти у волоссі", "Наодинці", "Твій на 100%", "Безодня" та багато інших.

"Бумбокс" – "Люди": дивіться відео онлайн

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Хливнюк записав акапельну версію гімну Українських Січових Стрільців 1914 року "Ой у лузі червона калина" та поділився нею в соцмережах. Це виконання привернуло увагу легендарного гурту Pink Floyd, який згодом записав кавер-версію під назвою "Hey, Hey, Rise Up" як щирий знак підтримки України.

Зазначимо, що лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк добровільно вступив у лави ЗСУ у 2022 році.

Хто такі "Курган & Агрегат"

Це український хіп-хоп гурт із Харківщини. Музиканти отримали визнання завдяки унікальному використанню суржику у своїх піснях. До складу гурту входять талановиті брати Насірові Аміл та Раміл, а також Євген Володченко, який не лише сприяє успіху колективу, а й служить в спецпідрозділі Kraken Azov.

Серед найпопулярніших треків колективу – "Тусуйся", "Де*ан", "Курган – Лове (Love)", "Учителька" тощо.

"Курган & Агрегат" – "Тусуйся": дивіться відео онлайн

Примітно, що Аміл та Раміл Насірови виконали головні ролі у фільмі "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча, який здобув неабиякий успіх як один із найкасовіших фільмів в історії Незалежної України.