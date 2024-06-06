Дуже важко, – Дмитро Комаров вшанував пам'ять журналістів, які загинули від рук росіян в Україні

6 червня щорічно в Україні відзначається День журналіста. З цієї нагоди ведучий Дмитро Комаров опублікував відео про медійників, які загинули через росіян з 24 лютого 2022 року.

До того ж він нагадав кількість журналістів, які померли за цей час. Водночас Дмитро висловився щодо страшної цифри.

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У своїх соцмережах Комаров виклав відео, на якому помітні прізвища журналістів, які загинули від рук росіян за час повномасштабного вторгнення. Серед переліку є іноземці, які приїхали до України, щоб задокументувати перебіг війни.

До того ж у списку є журналісти, які вступили до лав ЗСУ та померли під час виконання завдань. Також у переліку є медійники, яким довелося розпрощатися з життям через російський обстріл.

Дмитро закликав українців не забувати про загиблих журналістів. Він назвав точну кількість медійників, які померли за час вторгнення – 91 людина.

Журналісти, які загинули в Україні з 24.02.2022. На відео – всі імена і прізвища загиблих колег. Передивився вже декілька разів, уважно вчитуючись. Дуже важко. Вже 91 людина, не враховуючи зниклих безвісти,

– поділився ведучий.

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Дмитро подякував кожному представнику ЗМІ, хто продовжує працювати та виконувати небезпечну і складну роль. Він наголосив на важливості роботи журналіста під час війни.

Чоловік зазначив, що завдяки праці медійників світ бачить те, що відбувається в Україні.

Також Комаров побажав журналістам сил, оскільки кожен репортаж із фронту може стати останнім. Він закликав пам'ятати про ризики та берегти себе.