Дмитро Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв'язок: "Вибачте, якщо змусив нервуватися"

Український хореограф і захисник Дмитро Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Він попросив вибачення перед шанувальниками за те, що не з'являвся в мережі.

А в новому відео показав "рутину" захисника. Там зібрав кадри, які робив протягом усієї служби – з перших днів повномасштабної війни.

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У відео видно роботу та військові тренування Дікусара, фото з побратимами, а також останню розмову з другом, яка відбулася перед його загибеллю.

Знаю, що давно давав про себе знати. Вибачте, якщо змусив нервуватися! Змонтував "на колінках" невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише маленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони суперлюди для мене. Шануйтесь, любі українці й шануйте наших героїв! Тримаємо стрій! Слава Україні!

– написав Дмитро під відео.

Також Дікусар додав, що всі локації, які зображені у відео, застарілі, військова таємниця не порушена.

Дмитро Дікусар з перших днів повномасштабної війни на фронті