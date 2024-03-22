Українська диригентка Линів виправдалася за російську оперу: чи скасувала виступ у Дрездені

Днями стало відомо, що відома українська диригентка Оксана Линів планує у Німеччині з оперою російського композитора Чайковського. Це спричинило скандал у мережі, після якого диригентка опублікувала "виправдання" такого рішення.

"Світова спадщина"

У 2025 році в Саксонській державній опері Дрездена Линів планує виступити з оперою Чайковського "Євгеній Онєгін", написаного за твором Пушкіна. Щоправда, до ансамблю, який братиме участь у виставі, не запросили російських діячів.

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Попри це, Линів неодноразово була у центрі різних скандалів, пов'язаних з її готовністю співпрацювати з російськими колегами.

У своєму фейсбуці диригентка пояснила, що твори російських композиторів, як-от Чайковський, Прокофʼєв, Шостакович, Рахманінов, є "невідʼємною частиною і стандартним репертуаром симфонічних оркестрів та оперних театрів світу".

Твори цих композиторів належать до обовʼязкового репертуару кожного диригента, чия карʼєра розвивається на інтернаціональному рівні, так як ці твори належать до світової музичної спадщини,

— написала Линів.

Диригентка додала, що сподівається, що співпраця з міжнародними театрами дозволить "поступово впроваджувати виконання поки що мало відомих українських композиторів".

У соцмережах таку позицію Линів активно критикують.

Інші скандали з Линів

Диригентка була відкрита до співпраці з російськими музичними діячами, не беручи до уваги їхні політичні переконання, але з умовою їх підписання декларації про засудження війни.

Вона розглядала можливість допомоги російським колегам у постановці опери Петра Чайковського "Іоланта" після початку повномасштабної агресії у 2022 році. Проте, через згодом погіршений стан здоров'я, Оксана відмовилась від участі.

У січні 2023 року вона прийняла рішення взяти участь у фестивалі, присвяченому Ріхарду Вагнеру, німецькому композитору, вшанувавши його творчість футболкою з написом Wagner Power, що перекладається як "Сила Вагнера".