У Міжнародний день сім'ї: українські зірки поділилися зворушливими кадрами з рідними

Міжнародний день сім'ї щорічно відзначають 15 травня. Це свято було запровадженого резолюцією Організації Об'єднаних Націй, прийнятою 20 вересня 1993 року. З огляду на те, що свято набуло популярності й в Україні, то деякі зірки вже встигли привітати фанів.

Вони публікують ніжні сімейні фото. Зокрема, дружина танцівника Євгена Кота навіть показала архівні кадри подружжя, а Олена Зеленська розповіла про важливий проєкт.

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Олена Зеленська

У День сім'ї перша леді України згадала про тисячі дітей, які зростають в інтернатних закладах, позбавлені родинної атмосфери й підтримки близьких. Тож дружина президента розповіла про єдину державну онлайн-платформу "Україна для кожної дитини", яка допомагатиме дітям і родинам нарешті знайти одне одного – для любові й підтримки на все життя.

Дорослі, які хочуть прийняти дитину у свою сім'ю, знайдуть тут покроковий алгоритм дій, експерта для консультацій, онлайн-курс батьківства "Народжені серцем" і зможуть скористатися лінією турботи,

– зазначила Олена Зеленська.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Телеведуча поділилася світлинами з молодшими синами та чоловіком. На кадрах видно, як вони весело проводять час з дітьми, обіймаються, сміються.

День сім'ї – це не лише ще один день у календарі. Це нагадування про цінність та значення найближчих людей у нашому житті. У світі, де війна та конфлікти розривають сім'ї, ми повинні пам'ятати, наскільки важливо цінувати те, що ми маємо,

– наголосила знаменитість.

Слідом за дружиною допис-привітання опублікував також Юрій Горбунов. Він закликав усіх цінувати дні, поруч з сім'єю.

Володимир Жогло

З'ясувалося, що в гумориста 15 травня подвійне свято. Окрім Міжнародного дня сім'ї, він також святкує день заручин. З нагоди свята комік виставив рідкісні кадри з дружиною та сином і також показав фото з каблучками.

Lama

Виконавиця уперше за довгий час опублікувала фото з коханим, який на 18 років молодший за неї.

У своїй сім'ї я завжди знаходжу відраду, силу та безмежну любов — це святилище, яке живить і підтримує мене,

– написала під світлиною артистка.

Наталія Татарінцева

Дружина Євгена Кота привітала фанів у своїх інстаграм-сторіс. Крім того, зірка поширила архівні кадри з коханим. Зокрема, можна побачити фото з весілля, на червоних доріжках та вдома у подружжя.

Наталія Татарінцева та Женя Кот / Скриншоти з інстаграм-сторіс танцівниці

Наталка Карпа

Співачка поділилася привітанням для прихильників.

Дуже гарне свято, бо я вважаю, що родина – це твоя фортеця, твоя опора у цьому буремному житті,

– підкреслила виконавиця.



Наталка Карпа привітала фанів з Днем сім'ї / Скриншот з інстаграм-сторіс