З Днем Конституції, – Олена Зеленська щемливо звернулася до українців
Джерело:Олена Зеленська
28 червня Україна відзначає важливе державне свято – День Конституції. З цієї нагоди своє звернення до українців поширила Олена Зеленська.
Вона підкреслила, що кожен з нас щохвилини, власноруч пише історію України. Зауважимо, що Володимир Зеленський також записав своє звернення з нагоди цього важливого для громадян свята.
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У День Конституції України Олена Зеленська поширила святкову листівку та написала привітання.
Ми маємо невід'ємне право на життя, його захист і повагу до його гідності. На свободу – особисту, думки, слова. Це було написано в українській Конституції ще 28 років тому. Але кожен із нас пише це й зараз – щохвилини, власноруч, боронячи наші життя, свободу, рівність і гідність від тих, хто хоче їх відібрати. З Днем Конституції, Україно, – не просто Основного закону, а наших основних цінностей,
– зазначила дружина президента.
Що відомо про День Конституції України
- Конституцію України було прийнято 28 червня 1996 року після тривалого конституційного процесу.
- Робота над Основним Законом розпочалася ще у 1990 році з прийняття Декларації про державний суверенітет.
- Протягом 1991-1996 років йшли дискусії щодо ключових питань, зокрема статусу Криму та мовного питання.
- Вже у ніч на 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію 315 голосами "за".
- Документ закріпив статус Криму як автономної республіки у складі України та утвердив українську як єдину державну мову.
- Традиційно цей день був вихідним, але через воєнний стан у 2024 році додаткові вихідні скасовано.