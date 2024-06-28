З Днем Конституції, – Олена Зеленська щемливо звернулася до українців

28 червня Україна відзначає важливе державне свято – День Конституції. З цієї нагоди своє звернення до українців поширила Олена Зеленська.

Вона підкреслила, що кожен з нас щохвилини, власноруч пише історію України. Зауважимо, що Володимир Зеленський також записав своє звернення з нагоди цього важливого для громадян свята.

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У День Конституції України Олена Зеленська поширила святкову листівку та написала привітання.

Ми маємо невід'ємне право на життя, його захист і повагу до його гідності. На свободу – особисту, думки, слова. Це було написано в українській Конституції ще 28 років тому. Але кожен із нас пише це й зараз – щохвилини, власноруч, боронячи наші життя, свободу, рівність і гідність від тих, хто хоче їх відібрати. З Днем Конституції, Україно, – не просто Основного закону, а наших основних цінностей,

– зазначила дружина президента.

Що відомо про День Конституції України