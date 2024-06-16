З нагоди Дня батька: принц Вільям зворушив рідкісним кадром з королем Чарльзом III

Цього року День батька припав на 16 червня. З нагоди свята принц Вільям потішив прихильників британської королівської сім'ї архівною світлиною з татом – королем Чарльзом III.

Його Високість опублікував це фото після параду Trooping The Color, на якому вперше за довгий час з'явилася Кейт Міддлтон. Вона відвідала урочистість, попри лікування раку.

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Принц Вільям показав архівний кадр, на якому постав ще маленькою дитиною. Він одягнув білу смугасту футболку, джинсовий комбінезон, шкарпетки та чорні туфлі. Водночас король Чарльз III був вбраний у класичний сірий костюм. На світлині батько і син грали в м'яч та раділи від проведеного часу разом.

"Щасливого Дня батька, Та", – написав принц Вільям.

Реакція мережі

Користувачів зворушив архівний кадр принца Вільяма та короля Чарльза III. До того ж прихильники привітали чоловіків зі святом.

"Яке чудове фото. З Днем батька. Ви такий чудовий, люблячий тато, і вас завжди приємно бачити з дітьми!";

"Ви народжені для цієї ролі, і я сподіваюся, що у вас буде особливий день";

"Думаю, король дуже вдячний за те, що має такого сина, як Вільям, який ніколи не залишить свій обов'язок і завжди підтримуватиме монарха та країну";

"Захоплююся принцом Вільямом за те, що він чудовий син і батько".

Втім, деякі шанувальники висловили бажання побачити світлину і з принцом Гаррі, який є братом Вільяма. На їхню думку, Його Високість не має забувати про свою рідну людину, хоч Гаррі вже більше не є членом королівської сім'ї.