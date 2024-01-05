Надія Мейхер розпочала свою кар'єру як виконавиця у гурті "ВІА Гра". Саме вона з Альоною Вінницькою утворила перший склад жіночого російськомовного гурту, пише 24 Канал. Перший кліп "Попытка № 5" підкорив усі хіт-паради в Україні та Росії.

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У 2022 році Надія Мейхер завагітніла та пішла з колективу, але повернулась через місяць після пологів. У "ВІА Грі" співачка працювала понад 5 років, аж доки начебто "назавжди" не покинула гурт.



Перший склад "ВІА Гри" / Фото Viva

Вона повернулась до колективу у 2008 році та пробула там до 2011, коли знову завагітніла. Також вона працювала телеведучою, а ще брала участь у шоу "Танці з зірками", де посіла друге місце.

Зауважимо, у 2014 році після початку російсько-української війни Надія Мейхер заявила, що "росіяни та українці – братні народи". Співачка казала про свою аполітичну позицію і те, що сподівається на мирне вирішення "конфлікту".

Як реагувала Надія Мейхер на вторгнення Росії

Вже 24 лютого 2022 року Надія Мейхер продемонструвала чітку позицію. У перші дні російського вторгнення вона записала відео, де подякувала ЗСУ та закликала українців триматися. Співачка навіть перейшла на українську мову, чого не робила раніше.

Надія Мейхер продовжувала висвітлювати російсько-українську війну, просила допомагати постраждалим. Влітку вона зізналася, що війна дуже змінила всіх навколо.

Війна! Скільки всього змінилося, кардинально, і продовжує змінюватися… Скільки стресу, розпачу, "ні, цього не може бути", "Господи, невже це не сон?!".., щастя, болю, депресії, радощів, нових можливостей, справжнього відчуття, що живеш, і що жива. Бо якщо жива, то вже добре – саме так відповідаю на запитання "як справи?",

– писала Надія Мейхер.



Надія Мейхер / Фото з інстаграму бренду співачки

Тим часом чоловік має бізнес в Росії

Чоловік Надії Мейхер – російський бізнесмен Михайло Уржумцев. Вони одружилися у 2014, у пари народилось двоє спільних дітей.



Надія Мейхер з чоловіком / Фото Tabloid

Чоловік співачки є генеральним директором компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі. Ця компанія не припинила співпрацювати з країною-агресоркою РФ, а сам бізнесмен замовчує війну в Україні та називає її "ситуацією". Він сподівається, що бізнес "оговтається від тиску санкцій".

"Попри турбулентність 2022 року, наші підсумки перевершили очікування: виторг зріс, збільшилася кількість магазинів – відкрили понад 130 власних та франчайзингових торгових об'єктів. Це навіть більше, ніж планувалося", – хвалився росіянин минулого року.

Тепер Мейхер мовчить про війну

Зараз офіційна сторінка Надії Мейхер – порожня. Немає ні архівних дописів, ні нових, ні тих, де вона засуджувала війну. У біографії профілю – посилання на російський лейбл. З чим це пов'язано – незрозуміло.



Надія видалила або приховала усі дописи / Скриншот з інстаграму

Ймовірно, зараз артистка живе за кордоном. Блогер Богдан Беспалов заявляв, що Надія Мейхер перебуває недалеко від Олега Винника – в Німеччині. Водночас деякі користувачі відстежують її ймовірне місцеперебування завдяки бренду Meiher by Meiher.

Співачка створила першу колекцію у 2016 та продовжує продавати вбрання й зараз. На фото позує сама Надія Мейхер, а геолокацією раніше вказували Італію, а зараз це Іспанія. Залишається лише здогадуватися, чому виконавиця раптово вирішила мовчати про війну.



Надія Мейхер, ймовірно, в Іспанії / Скриншот з інстаграму