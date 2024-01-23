Зі Фамелу (ім'я при народженні – Борис Круглов) родом з Криму, народилась у сім'ї кораблебудівника, пише 24 Канал. Вона з дитинства визначилась щодо професії артиста, але батьки цього не схвалювали. На той час Борис казав, що поїхав до Сімферополя вступати на економіста, але насправді виїхав до Києва та спробував піти у КНУКіМ. Вступити вдалося з другого разу.

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Участь у "Фабриці зірок" та зникнення

У 2008 році юнак взяв сценічне ім'я Борис Апрєль, пофарбувався у білий колір та спробував свої сили у "Фабриці зірок-2": тоді йому було 17 років. У шоу він виступав з багатьма зірками та завоював любов публіки. Його нагородили призом "За найбільшу кількість симпатій читачів", також Борис Апрєль посів третє місце у фіналі.

Борис Апрель – Звездный воин: дивіться відео онлайн

Після завершення шоу розпочався тур "Фабрика у твоєму місті", де конкурсанти разом з Наталією Могилевською виступали у містах України. Після цього Бориса Апрєля запрошували на шоу, він давав інтерв'ю та знімався у фотосесіях, пісні лунали на радіо.

У 2010 Борис Апрєль повернувся на "Фабрику зірок" у сезон під назвою "Суперфінал". Тоді ходили чутки про його страждання на анорексію. Коли він вилетів з проєкту, фани влаштовували протести та вимагали повернення артиста. Тоді він перебував у клініці у Києві, ним опікувалась Наталія Могилевська. Згодом Зі Фамелу дорікатиме співачці, що насправді вона намагалась лікувати її від "гомосексуалізму". Апрєль повернувся на "Фабрику зірок" лише на гала-концерт у новому образі з чорнявим коротким волоссям.

Апрєль – це була моя субособистість, створена для сцени. Але сталося те, чого я ніяк не очікував: цей образ з'їв та цілковито проковтнув мене… І в якийсь момент я забув, що сам вигадав Бориса Апрєля, мені почало здаватись, що це я – повністю. А насправді він лише моя роль. Я набагато ширший, глибший та цікавіший…

– коментував він свої відчуття після вильоту.



Борис Апрєль / Фото з соцмереж

Борис Апрєль розірвав співпрацю з Наталею Могилевською та кілька років опісля провів у Лос-Анджелесі та повернувся до Києва у 2014 році. Тоді під одним з фото він написав: "Україно… моє серце і моя любов з тобою! #PrayForUkraine". У день народження 12 грудня 2014 Борис Апрєль здійснив камінг-аут, оголосив про свою транссексуальність та поїхав у США для операції зміни грудей.

Я дорослішала з відчуттям того, що все неправильно, що все має бути по-іншому. Я жила в страху бути відкинутою, в страху, що мені можуть заподіяти біль лише за те, хто я така. Усвідомлення цього для мене було нестерпним катуванням! Про те, що я трансгендер, пізніше дізналися мама і мої близькі друзі,

– розповідала вже на той час Анна Ейпріл.

У 2018 році Анна Ейпріл виринула в українському шоубізі з новим псевдонімом – Зіанджа. Тоді вона взяла участь у "Голосі країни" та потрапила в команду Потапа, але покинула шоу після першого прямого ефіру.

Зіанджа – Smashed into you: дивіться відео онлайн

Через два роки співачка знову повернулася з ім'ям Zi Faamelu та дебютною піснею.

Де перебуває Зі Фамелу зараз

Зі Фамелу не робила операцію зі зміни статі, а тому залишилась у документах як військовозобов'язаний чоловік. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вона двічі намагалася виїхати з країни, але на кордоні їй відмовляли.

Співачка скаржилась на трансфобію та гомофобію і просила про допомогу; писала, що не братиме до рук зброї, але готова допомагати суспільству. За словами Зі Фамелу, вона тричі відмовлялась від російського громадянства і любитиме країну, де народилась, попри "несприйняття українцями".

Зі Фамелу таки нелегально втекла з України, перепливши Дунай. Про свій крок вона розповіла журналу Rolling Stone.

Я не хочу стріляти у людей, я не хочу нікого вбивати. Я скоріше помру. Я відчувала себе злочинницею, але я не злочинниця, я біженка. Я мало не потонула. Я випила так багато води. Я втомилася і пливла з останніх сил. Я пливла і якимось чином дісталася берега, але думала, що це все-таки Україна. Поруч було поле, яке треба було перетнути. Це було схоже на марафон,

– розповіла вона іноземним журналістам.

Зі Фамелу припливла до Румунії, там її знайшла поліція. З 10 березня співачка перебуває в Німеччині з отриманим статусом біженця. Її прихистила одна з німецьких родин.



Зі Фамелу / Фото з інстаграму

Зауважимо, що не всі сприйняли такий вчинок артистки. Її не підтримала й трансдіва Монро, яка підкреслила, що Зі Фамелу зневажила закон. Ведуча перерахувала, що співачці варто було звернутись до юристів, правозахисників, знятися з обліку та вчинити згідно з законом.

Артистка була в Турині, брала участь у ЛГБТ-акціях за кордоном. Останній рік вона не публікує дописи в соціальних мережах. Інформація про її сторінку свідчить, що співачка залишилась в Німеччині.



Співачка, ймовірно, у Німеччині / Скриншот