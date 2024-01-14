Олексій Богданович народився на Сумщині у селі Береза. Він є наймолодшим у родині – має двох братів і сестер, пише 24 Канал.

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Що відомо про Олексія Богдановича

Батьки Олексія хотіли, щоб він ішов навчатися на медика, але він вступив у Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Педагогами була Ада Роговцева та Леонід Олійник. Після завершення навчання Богданович долучився до колективу театру імені Івана Франка.



Олексій Богданович / Фото "Вечірній Київ"

Пізніше Олексій Богданович почав зніматися в кіно. Перша кінороль була у фільмі "Усе перемагає любов". Вважають, що популярність актор здобув після українських серіалів "Злочин з багатьма невідомими". Пізніше був серіал "Украдене щастя", який дублювали в Росії.



"Украдене щастя" / Фото з Вікіпедії

В Олексія Богдановича немало нагород – він є народним артистом України, двічі лауреатом премії "Київська пектораль", нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та переможець конкурсу "Людина року" у номінації "Найкращий актор" (2004).

Фільмографія Олексія Богдановича

"Все перемагає любов" (1986);

"Останній бункер" (1991);

"Гріх" (1991);

"Злочин з багатьма невідомими" (1993);

"Приятель небіжчика" (1997)

"Украдене щастя" (2004);

"Вовчиця" (2006);

"Мільйонер" (2012);

"Остання роль Рити" (2012);

"Папараці" (2016);

"Казка старого мельника" (2020).

Позиція щодо війни і де актор зараз

Актора часто переманювали до Росії, там також живе його брат. Але з 2014 року активно висловлював громадянську позицію, підтримував українських військових та разом з колегами спонукав депутатів ухвалити Закон про мовні квоти. Хоч українською заговорив лише в інституті, перейшовши на державну не тільки на публіці, але й у побуті.

Що мене – східняка, ще так навернуло на вивчення, так це інформація про те, скільки законів і указів було прийнято Російською імперією, щоб знищити українську мову. Я не вивчав у школі цю історію, тому був збентежений і вражений. Якби наші люди прочитали, як цю мову гнобили, то вони б із принципу її вивчили. І я ще й з внутрішнього опору тій русифікації почав говорити українською мовою. Бо стільки ран було нанесено нашій нації та її духовності, що не вивчити й не говорити українською – це гріх, – говорив Богданович у 2017.

Зараз Олексій Богданович нечасто знімається у фільмах чи серіалах, але багато грає у театрі Франка. Хоч артист зізнавався, що йому важко даються вистави, пов'язані з комедійним жанром.

Також він викладає в університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У березні 2023 йому виповнилося 60 років, хоч ювілей актор не святкував.

"Будемо святкувати – і ювілеї, і прем’єри – після Перемоги. Настання ж цієї дати я пережив спокійно. Ніякої внутрішньої драми не було. Я не роблю трагедії з того, що став членом клубу “шістдесятників”. Це – життя, і час не зупинити, тому... Рано чи пізно все одно помремо. Було би наївно та смішно вдавати, що ти цього не розумієш", – ділився актор.



Олексій Богданович у виставі "Візит" / Фото Elle