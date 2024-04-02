Відсиджується за кордоном із російським паспортом: де зараз знаходиться Тетяна Денисова

Яка доля спіткала Тетяну Денисову, яка на початку вторгнення втекла до Росії й відмовилася від українського громадянства, і що вона говорить про війну, дізнавайтеся в матеріалі 24 Show.

Зірка проєкту "Танцюють всі" народилася в Калінінградській області. Коли їй було два роки, родина переїхала до Криму, у Севастополь. Освіту Денисова здобувала в Києві. Із 2017 року вона активно почала розвивати свою танцювальну кар'єру в Росії.

До слова Лікується від рідкісної хвороби, змінив образ і мовчить про війну: куди пропав Олег Винник

Куди пропала Тетяна Денисова й де вона зараз знаходиться

У грудні 2021 року Тетяна відмовилася від українського громадянства й отримала російський паспорт. Попри таку позицію, Денисова зуміла не втратити зв'язок з українськими каналами. Початок війни хореограф застала в Україні, адже якраз брала участь у зйомках шоу "Танці. World of Dance" каналу СТБ, де мала сидіти в суддівському кріслі разом із Женею Котом і Максом Чмерковським. За словами Кота, за день до початку війни вони говорили й Денисова розповідала, настільки вона щаслива знову бути вдома.

Тетяна Денисова, Женя Кот і Макс Чмерковський / фото з відкритих джерел

Проте 24 лютого 2022 року змінила свою думку. Під вибухи й сирени вона втекла за кордон. Згодом 44-річна Денисова засвітилася у російському проєкті "Новые танцы", що виходить на каналі ТНТ.

Тетяна Денисова у проєкті ТНТ / фото з відкритих джерел

Саме через це й ширилася інформація, що Денисова виїхала до Росії. Згодом стало відомо, що вона перебуває на заході Німеччини, у столиці федеральної землі Гессен Вісбадені. У Німеччині Тетяна прожила багато років, починаючи з 2004 року, і навіть встигла там відкрити студію JB ballet, до складу якої входили лише українці.

Про війну Денисова так і не говорить.

Тетяна Денисова / фото з відкритих джерел

Особисте життя

Тетяна Денисова має сина Лева від українського акробата, фіналіста шоу "Україна має талант" Іллі Страхова. Також танцівниця була заміжня за співаком Олександром Кривошапком, який, до речі, і розсекретив інформацію про те, що Денисова відмовилася від українського громадянства. Пара побралася в 2011 році, але через рік розійшлася.

Тетяна Денисова й Олександр Кривошапко / фото з відкритих джерел