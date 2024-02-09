Тамерлан – це сценічне ім'я українського артиста Юрія Толоконнікова, пише 24 Канал. Цей псевдонім він взяв на честь полководця, бо цікавився історією та філософією Сходу. Він народився в Росії, але його сім'я переїхала в Одесу, ще коли Юрій був дитиною.

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Юність Тамерлана та створення дуету з Альоною Омаргалієвою

Багато часу Тамерлан присвятив спорту, він є чемпіоном України з дзюдо. Як розповідав артист, у цьому його підтримував батько, який був немов другим тренером. Згодом Тамерлан поїхав до Києва та розпочав свої перші кроки у музиці. Зокрема, він почав співпрацювати з продюсером Русланом Менжинським, випустив свої перші сольні пісні.

Вкінці нульових Тамерлан познайомився у соцмережах з Альоною Омаргалієвою. Дівчина з казахським корінням займалась співом з дитинства, брала участь у "Чорноморських іграх" та інших конкурсах.

У листопаді 2009 Альона й Тамерлан вирішили створити neo r'n'b дует – TamerlanAlena. Пробний трек "Расстояние" дав старт їхній творчості, а перша офіційна пісня "Хочу с тобой" та кліп, знятий у США, з успіхом залетів на музичні майданчики.



Тамерлан та Альона у 2010 / Скриншот

У США TamerlanAlena співпрацювали з американськими зірками RnB-сцени, створювали нові треки.

Хоч пара не хотіла влипати у службові романи, через 2 роки їхньої співпраці у них зародилися почуття. У 2013 році Тамерлан та Альона зіграли весілля, що здивувало їхніх фанів. Вже наступного року у них народився первісток Тимур: Альона Омаргалієва народжувала в одному з пологових будинків Києва, у розпал Революції Гідності.



Тамерлан та Альона з сином / Фото з інстаграму гурту

Позиція TamerlanAlena до 2022 року

Після 2014 року TamerlanAlena продовжували працювати та жити в Києві. Водночас здебільшого у них виходили російськомовні пісні, хоч і україномовні треки з'являлися в їхньому репертуарі.

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Також артисти співпрацювали з російськими колегами: 7 років тому в Альони вийшов спільний трек з репером Бастою. За словами Омаргалієвої, вони їздили в Росію лиш кілька разів, і то не задля концертів, як натомість це робили інші українські зірки.

"Я за все своє життя була 5 або 6 разів, і це навіть не пов'язано з концертами. У нас з Тамерланом концертів у Росії майже не було. У нас там були кліпи, ми крутилися на радіо, але на концерти нас не запрошували. Дуже багато артистів до повномасштабного і до 2014 їздили спокійно, премії брали. Нас запрошували на премії, червоні доріжки. Але ми з Тамерланом ухвалили рішення після 2014 року. Ми свідомо казали "ні", бо в нас війна", – казала співачка.

Попри це Альона Омаргалієва помітила, що з початку повномасштабного вторгнення багато хто здивувався, що вони українці та живуть тут.

Де зараз Тамерлан

З перших днів повномасштабної війни Тамерлан вивіз дружину та сина на Захід України, а потім повернувся в Київ та вступив до тероборони. Йому з побратимами довелось переживати обстріли з "градів", у нього ледь не поцілив снайпер. Бабуся артиста на той час перебувала в окупації в Бородянці.

Я був здивований в першу чергу тим, з якою жорстокістю і цинізмом були скоєні злочини, вбивства людей. Людей шкода, все решта збудується, а людей вже не повернути. Наскільки треба бути нелюдами, чортами, щоб таке взагалі робити з мирним нанесенням,

– розповідав Тамерлан свою реакцію на жахи у звільненій Київщині.

Тамерлан на тлі будинку в Бородянці, де минуло його дитинство / Фото з інстаграму гурту

Частина підрозділу, де був Тамерлан, підписали контракт із ЗСУ та служать на Сході країни. Однак і він не залишив військову справу.

Наприкінці 2023 року його дружина розповіла, що він занурився у тему БпЛА. Окрім того, за джерелами NV, Тамерлан зараз також виконує спеціальні завдання Сил Оборони як доброволець. Нещодавно він показав нагороду від міністра оборони. Альона Омаргалієва продовжує займатися україномовною музикою гурту.



Тамерлан отримав відзнаку міністра оборони / Фото з інстаграму гурту