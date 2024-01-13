Франциско Гомес – відомий британський хореограф афро-колумбійського походження, пише 24 Канал. Він почав танцювати з 11 років, а у віці 16 років зайнявся цим професійно. Такий вибір професії він обрав неспроста – його мати теж була танцівницею.

До слова Виїхав з країни чи пішов у ЗСУ: де зараз зірковий гуморист Максим Неліпа, який зник з екранів

У 16 років Франциско поїхав у США, де займався з відомими хореографами. Поїздки до Лос-Анджелеса та Нью-Йорка були виснажливими фінансово і не тільки, але швидко дали свої плоди: вже у 17 Гомес заснував компанію 2XS-UK і став її артдиректором.

Франциско Гомес працював з іменитими зірками – Мадонною, Кайлі Міноуг, Шеггі, Pink, співпрацював з брендами. У 2005 він отримав нагороду "Найкращий новий хореограф" у Британії.

У 2008 році в Україні стартувало шоу "Танцюють всі!" (це адаптація американського шоу). Франциско Гомес був суддею упродовж перших 4 сезонів та у 6 сезоні.



Франциско Гомес на "Танцюють всі" / Фото СТБ

У Києві він також відкрив студію танців Release Dance Complex. У 2019 році Франциско завітав на "Танці з зірками", де був членом журі з Катериною Кухар, Григорієм Чапкісом і Владом Ямою.



Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Франциско Гомеса

Зараз Франциско Гомес продовжує розвивати свою кар'єру у Великій Британії та США. Влітку він спробував свої сили як ведучий музичної премії BMA Awards. Хореограф також навчає студентів у танцювальній спільноті P:SG.



Франциско Гомес / Фото з інстаграму Франциско Гомеса

Щодо особистого життя, Франциско Гомес є відкритим геєм. Інколи він ділиться фото з коханим. Ще у 2014 році артист розповідав, що мріє створити сім'ю.



Франциско Гомес з бойфрендом / Фото з інстаграму Франциско Гомеса

Позиція щодо війни

Франциско Гомес після років роботи в Україні називав її своїм другим домом. На плечі у нього навіть є тату українською мовою "Кохаю". У 2014 році він був стурбований вторгненням Росії на Донбас і зізнавався, що болісно реагує на всі новини.

Я не українець по крові, але я почуваюся українцем. Тут я як удома, до мене дуже добре ставляться. Я люблю Україну, тому дуже болісно сприймаю всі погані новини щодо України,

– говорив хореограф.

Франциско Гомес засуджував окупацію і підкреслював, що Крим – Україна: "Земля не стає твоєю тільки тому, що ти вважаєш, що маєш право ввести туди свої війська. Я переконаний, що ситуація з Кримом – це спосіб відвернути увагу росіян від значно більших проблем".

24 лютого хореограф підтвердив свою позицію та підтримав Україну. Хоч написав, що начебто є багато росіян, які люблять українців, і закликав до єдності й підтримки.

Мій другий дім, Україна... Я не можу повірити в те, що відбувається з вашою прекрасною країною. Мене переповнює лють, такі непотрібні заходи. Я не можу навіть уявити, через що доводиться проходити вам і вашим сім'ям. Будь ласка, будьте дуже обережні, куди б ви не подалися, і бережіть одне одного,

– писав Франциско.

Окрім того, Гомес підтримував Kalush Orchestra та вітав їх з перемогою на Євробаченні-2022: "Я дуже пишаюся! Україно, ти зробила це! Любов, любов, любов", – захоплювався хореограф.