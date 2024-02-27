Олександра Ніколаєнко народилася в Будапешті у родині економістки та військового, пише Show 24. Вона навчалася в Одесі в юридичній академії на факультеті цивільного права. Також Олександра закінчила державну академію харчових технологій.

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Кар'єра Олександри Ніколаєнко як моделі

Попри економічно-юридичну освіту Олександра Ніколаєнко ще з 15 років почала займатися модельним бізнесом. Через рік вона завоювала перший титул – "Міс Одеса". У віці 18 років Олександра здобула корону "Міс України-2001".

Ніколаєнко представила батьківщину на конкурсі краси "Міс Світ" у ПАР та увійшла до фіналу – десятки найкращих. Дівчина залишилась у США, де брала участь в інших американських конкурсах краси. Там вона познайомилася з Дональдом Трампом.

У 2004 Олександра Ніколаєнко представила Україну на "Міс Всесвіт" в Еквадорі, але не пройшла до фіналу. Тоді ходили чутки, начебто на конкурс краси вона потрапила під протекцією Медведчука.

Я була шокована, коли дізналася про це. Як можна говорити такі речі, які абсолютно нічим не доведені? До мене можуть по-різному ставитися… Але, гадаю, коли Віктор Володимирович дізнався, що йому приписують, він просто покрутив пальцем біля скроні. Його пресслужба вже заявила, що Медведчук має таке саме відношення до поїздки Ніколаєнко до Еквадору, як і до призначення Кондолізи Райс,

– коментувала Олександра.

Вважають, що знайомство з Дональдом Трампом значно змінило життя Олександри. На той час Дональд Трамп володів конкурсом "Міс Всесвіт" і, ймовірно, допоміг Ніколаєнко стати власницею та президенткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт". До слова, жінка продала його у 2015 році.



Олександра Ніколаєнко / Фото Tabloid

Поміж тим, Олександра Ніколаєнко була телеведучою: вона займалась проєктом "Шанс. Model.ua" та вела погоду. Також знялась у кількох фільмах.

Заміжжя з мільярдером

Дональд Трамп познайомив Олександру зі своїм другом та бізнес-партнером Філом Раффіном. Він є власником нерухомості та казино, один з найбагатших людей Лас-Вегасу.

Мільярдер кілька разів робив пропозицію Ніколаєнко, зрештою вона погодилась. У 2008 році вони зіграли весілля у приватному маєтку Трампа, де виступили Селін Діон, Джастін Тімберлейк і Петро Чорний.

У подружжя народилося двоє дітей: син Річард і донька Малена. Олександра Ніколаєнко подружилась з дружиною Трампа Меланією.

Якби мені довелося притиратися з чоловіком, я б не змогла з ним жити. Вочевидь, ми просто підходимо одне одному. Його спокій і досвід дуже добре врівноважують мою молодість і запальність. Ми 90 відсотків часу проводимо разом, і у нас не виникає проблем,

– розповідала Олександра про стосунки з мільярдером.



Трамп з дружиною та Ніколаєнко з чоловіком / Фото my.ua

Де Олександра Ніколаєнко зараз

Олександра Ніколаєнко не раз зізнавалась, що сумує за рідною Одесою. До того ж вона могла представляти Україну на міжнародному майданчику. Утім після заміжжя її публічне життя з кожним роком стихало, а вона називала себе мамою та домогосподаркою. Жодних заяв на підтримку України не звучало ні у 2014, ні у 2022 році.

Зараз Олександрі 42 роки, її чоловіку – 88. Ніколаєнко є власницею іменного спа-салону у готелі Treasure Island Hotel and Casino in Paradise.

Філ Раффін залишається другом Дональда Трампа. На початку 2024 він пожертвував 2 мільйони доларів на передвиборчу кампанію товариша. Ця сума вдвічі більша за ту, яку Раффін виділив минулого разу у 2020.

Олександру Ніколаєнко неможливо знайти у соцмережах, на публіці вона теж майже не з'являється. Одні з останніх фото сім'ї мільярдера та українки опублікували у 2018.