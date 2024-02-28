Дмитро Комаров народився у Києві, пише Show 24. Він з раннього віку став займатися журналістикою: вже з 12 років почав писати статті, а в 16 років вперше отримав роботу в українському тижневику.

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Кар'єра і мандри Дмитра Комарова

Дмитро Комаров здобув дві освіти: за першою він інженер, а за другою – фахівець зі зв'язків з громадськістю. З кожним роком він все частіше з'являвся на сторінках газет та журналів як фотокореспондент, спеціальний кореспондент, автор статей для відомих журналів.

Ще в студентські роки Дмитро Комаров багато подорожував. Фотографії зі своїх поїздок він продавав різним виданням. Та одного разу в Таїланді він загорівся бажанням створити власну програму. Телеканали відмовляли йому, поки Дмитро не зробив пілотний випуск. Перший сезон сьогодні дуже відомої програми "Світ навиворіт" вийшов за кошти мандрівника у 2010 році. Зараз виходить вже 15 сезон проєкту.

Дмитро Комаров у першому сезоні "Світ навиворіт" / Фото ТСН

У рамках свого телепроєкту Дмитро Комаров відвідав безліч екзотичних країн, зробив спеціальні репортажі та брав інтерв'ю. За цей час він особисто або герої його програми встановлювали українські та світові рекорди. Наприклад, у 2019 році Дмитро та пілот Ігор Табанюк з членами екіпажу облетіли всі області країни (крім зони бойових дій та Криму) за 3 дні. До слова, у кожну подорож мандрівник брав з собою український прапор.



Дмитро Комаров та Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

Варто також згадати благодійну ініціативу Дмитра Комарова "Чашка Кави", яка допомагала тяжкохворим дітям з 2015 року. До неї долучалися й українські зірки; за час існування ініціативи зібрали понад 40 мільйонів гривень.

Особисте життя Дмитра Комарова

Дмитро Комаров довгий час мав статус холостяка, а влітку 2019 року ошелешив новиною про одруження. Він зіграв весілля з телеведучою та "Міс Україною" Олександрою Кучеренко. Їхні стосунки зав'язалися саме після конкурсу краси у 2016 році.



Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

Де зараз Дмитро Комаров

Дмитро Комаров не виїжджав з України з початку повномасштабного вторгнення, але його мандрівки не припинилися. Спершу він фотографував постраждалі райони Києва, згодом відвідав та показав звільнену Бучу, Чернігівщину, деокуповану Харківщину, Херсон.



Дмитро Комаров у звільненій Балаклії / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

До роковин повномасштабного вторгнення журналіст презентував авторський проєкт "Рік", до якого увійшло кілька фільмів.

Зараз Дмитро Комаров працює над дослідницьким проєктом "Світ навиворіт. Україна", де показує реалії життя під час війни і відвідує різні українські міста.