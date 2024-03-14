Олександр Положинський народився в Луцьку і почав співати ще з дитинства. Але навчався у технічному університеті за спеціальністю економіка підприємства, пише Show 24.

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Початок кар'єри та створення "Тартака"

Положинський розпочав свою творчу кар'єру, граючи у луцькому гурті "Мухи в чаї", а ще виступав як шоумен у проєкті "Макаров & Петерсон".

У 1996 Олександр вирішив піти на фестиваль "Червона рута", але на той час свого гурту не було. Він подав дві пісні – одну від "Тартака", іншу від "Макаров & Петерсон". Згодом для першого колективу знайшлися й інші учасники – так утворився гурт, який здобув перемогу на фестивалі.

Сашко Положинський на фестивалі "Червона рута" про українську мову: відео

Окрім того, Олександр Положинський працював ведучим на радіо й телебаченні, вів програму про російську попсу, але висміював її; передачу "Свіжа кров" про молодих артистів; "ДСП-шоу" з Кузьменком, Пелихом та Давидовим.



Сашко Положинський у 2001 / Фото з інстаграму Положинського



Сашко Положинський у 2007 / Фото з Вікіпедії

Поява на телеекранах допомагала популяризувати гурт "Тартак", який у 1998 відправився у перший тур, у 2002 випустив дебютний альбом. У записі другого альбому "Система нервів" взяли участь відомі українські артисти. Загалом на рахунку гурту 10 студійних альбомів і сотні концертів.

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У 2014 році Олександр Положинський заснував проєкт "Був'є", видав два альбоми. У 2019 разом з фронтменом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем створив дует "Ол. Ів.'Є".

Вихід з "Тартака"

5 лютого 2020 року Положинський виступав як свідок на суді над Андрієм Антоненком. Того самого дня він покинув гурти "Тартак" і "Був'є". Натомість музикант презентував власний проєкт. Того самого року Олександр відмовився від ордену "За заслуги" III ступеня і запропонував вручити його фігурантам справи Шеремета – це Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

До слова, Положинський мав патріотичну позицію ще до 2014 року, яку показував у текстах пісень і під час виступів. З 2015 року він виступав на підтримку воїнів ЗСУ, разом з Мірзояном вітав військових.

Де зараз Положинський: служба в ЗСУ і повернення до столиці

Положинський підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Через відсутність бойової підготовки йому не дали можливості вступити в ТрО, тож Олександр став солдатом ЗСУ, стрільцем 47 окремого батальйону (тепер це бригада).



Олександр Положинський / Фото з інстаграму Олександра Положинського

Музикант проходив навчання, потрапляв під обстріл, 50-річчя відсвяткував на фронті. Йому не вдавалось стати офіцером через погіршення стану здоров'я. Також Положинський просив не називати його героєм чи захисником.

Як такого, бойового хрещення в мене не було. В мене було хрещення обстрілами. Ми 10 днів були на передовій. Мені не вдавалося ні разу стріляти, але по мені стріляли багато разів. Не тільки по мені. По нас всіх. Нас обстрілювали з мінометів, обстрілювали з танків, ракети прилітали до нас,

– розповідав артист.

У червні 2023 Положинський зізнався, що минув рік, як він повернувся з нуля. На той час він перебував у столиці, безпеці й комфорті, але відчував почуття провини. Він продовжив нести службу і був готовий у будь-який момент піти на фронт.

У листопаді Олександр Положинський остаточно попрощався з 47 ОМБр "Маґура" та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. На початку року вийшов його репортаж для Військового телебачення України.



Олександр Положинський / Фото з інстаграму Олександра Положинського

На початку року Положинський пішов з соцмереж, але згодом повернувся з піснею "На Висоті".

Олександр Положинський – "На Висоті": слухайте онлайн