Виїхав з України та спілкується російською: де зараз переможець "Холостячки" Олександр Еллерт

Олександр Еллерт – стендап-комік та колишній сценарист студії "Квартал 95". Однак любов українських глядачів та шалену популярність здобув після перемоги у першому сезоні шоу "Холостячка". Саме його обрала акторка Ксенія Мішина.

Зараз у зірок окремі життя, адже вони давно розійшлися. Мішина продовжує будувати кар'єру в Україні та, можливо, перебуває у нових стосунках. А де мешкає та чим займається Олександр Еллерт, розкаже Show 24.

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Де зараз Олександр Еллерт

Ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Олександр Еллерт переїхав до США. Тоді у мережі поширились чутки, що зробив він це незаконно. Згодом гуморист відповів на звинувачення у своєму інстаграмі та сказав, що покинув Україну офіційно. Переможець "Холостячки" додав, що повертався сюди двічі: у липні та грудні 2022 року.

Еллерт пояснив, як виїхав з України / Скриншот з інстаграму коміка

Нещодавно ще один учасник "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Рибак дав інтерв'ю Славі Дьоміну, де підтвердив, що Еллерт виїхав законно, оскільки має проблеми зі здоров'ям, зокрема з диханням.

Він законно виїхав. У нього здається, астма, – якась велика проблема з диханням. Це правда. Бувало, коли ми звідкись повертались, підіймались на 3-4 поверх до нього додому, у нього була хрипуча задишка. Він нічого з цим не робив, продовжував курити. Я знаю, що у нього є всі потрібні документи,

– розповів Олександр Рибак.

Чим Олександр Еллерт займається у США

Судячи з інстаграму Олександра Еллерта, у Сполучених Штатах Америки він будує кар'єру стендап-коміка. У квітні, наприклад, проходить тур великими містами. В одному з дописів чоловік також зазначив, що буде збирати гроші на солодощі для українських дітей.

Зі збережених сторіс помітно, що Еллерт продовжує виступати російською мовою. Не перейшов на українську й в інстаграмі, хоча інколи пише англійською. Минулого року стендап-комік пояснив свою позицію. Зокрема, зазначив, що комунікація в Америці у нього відбувається на англійській та російській мовах. Тому хоче бути чесним й в соціальних мережах.

Еллерт розказав, чому не переходить на українську /Скриншот з інстаграму коміка

Варто зауважити, що декілька дописів українською мовою в інстаграмі Олександра Еллерта можна знайти. Вони здебільшого пов'язані з Україною.