MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, народилась у Павлограді Дніпропетровської області, пише 24 Канал. Вона почала займатися музикою зі шкільних років, а бувши студенткою створила перший гурт The Pringlez. Також Анна брала участь у "Голосі країни" і була в команді росіянина Сергія Лазарєва, який на той час був суддею в українському шоу.

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З 2017 року артистка створює сольний проєкт MARUV. Вона випускає пісні трьома мовами, бере участь в "Х-Факторі". Наприкінці року MARUV та гітарист Boosin починають співпрацю та випускають трек Drunk Groove, який швидко стає хітом. Станом на сьогодні його переглянули понад 210 мільйонів разів.

Скриншот з кліпу Drunk Groove

Робота випускається в Росії під лейблом Warner Music Russia, у червні артисти виступають на відкритті російської премії "Муз-ТВ", інших заходах у Москві.

Скандал з Нацвідбором

У 2019 році MARUV перемогла на Національному відборі на Євробачення з піснею Siren Song та була готова представляти Україну, але не дійшла згоди з НСТУ й не підписала контракт. Співачка наче погоджувалася не гастролювати в Росії, але відмовилась передавати права на кліп і пісню.

MARUV – Siren Song: дивіться відео онлайн

Та ще під час відбору вона сипала заявами у стилі "какая разніца": стверджувала, що в Росії виступає, бо несе мир, а росіян не можна судити тільки через президента.

Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків,

– заявляла Анна Корсун.

Після скандалу MARUV продовжила розвивати кар'єру в Росії. Вона отримала нагороду ZD AWARDS, виступила на дні народженні продюсера Йосипа Пригожина, співала у Москві на ЖАРА Music Awards. Окрім того, артистка здобула перемогу на MTV Europe Music Awards як російська співачка і заявила, що є світовою артисткою. Її позиція стала ще зрозумілішою, коли та стала записувати дуети з Філіпом Кіркоровим.

Реакція на повномасштабне вторгнення

26 лютого MARUV вийшла на зв'язок і написала, що найбільше хвилюється за свою безпеку та здоров'я малюка (перед цим вона повідомила про вагітність). Хоч і звернулась до російських військових.

Російські військовослужбовці замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки,

– писала артистка.

Після цього виконавиця затихла на кілька місяців, не висвітлюючи трагічні події в її країні. Хоч у мережі пліткували, що MARUV перебуває в Україні – ще в червні 2022 її бачили в одній з лікарень Києва.



Вагітна MARUV з чоловіком / Фото СТБ

У листопаді MARUV повідомила, що вона перебуває в безпечному місці, і з нею все добре. А за цим послідували щасливі фото з відпочинку в Омані (країна, яка межує з ОАЕ та Саудівською Аравією), потім Туреччини й Грузії. З 2023 року вона почала випускати нові пісні англійською мовою.

MARUV все-таки не поспішає позбуватися своєї російської аудиторії. Як помітив блогер Богдан Беспалов, вона рекламує свої пісні на забороненій в Україні платформі "Вконтакте". З цього можна припустити, що співачка фінансово підтримує війну, якщо вкладається в рекламу на російських сайтах. Та чи живе вона в Росії – невідомо.



MARUV веде російські соцмережі / Скриншот

Водночас MARUV наче намагається всидіти на двох стільцях. У жовтні вона представила новий альбом Love song під іншим псевдонімом Sharlotta Ututu. У ньому – колискова синові For My Baby, яку артистка співає українською. Цікаво, що у тексті є фрази про "волю роду" та "свободу народу". Та цей трек навряд допоможе їй повернутися до України.

Sharlotta Ututu – For My Baby: слухайте онлайн

Де зараз MARUV

Є кілька припущень з приводу того, де зараз може перебувати Анна Корсун. Скоріш за все, співачка з чоловіком Олександром і сином перебуває за кордоном. Її останні фото опубліковані в грудні 2023 – на них артистка позує в Парижі та Монако.



Співачка у Парижі / Фото з інстаграму MARUV