Пісенний конкурс Євробачення проводять щороку з 1965. Україна долучилась до участі у 2003 році – першим її представником був Олександр Пономарьов. Перемога Руслани у наступному році підвищила планку: може саме тому українці так пильно слідкують за кожним Нацвідбором. 24 Канал розповість про найгучніші скандали конкурсу.

Дивіться також Імена учасників, трійця журі, коли та де дивитися: все, що потрібно знати про Нацвідбір-2024

2005 – "Ґринджоли"

Ювілейний 50-ий музичний конкурс проходив у Києві. Тоді його проведення було під ризиком через Помаранчеву революцію, та організатори підтвердили, що у столиці безпечно. На той час представника від України обирали в кілька етапів – прослуховування, виступи під фонограму й наживо.

Однак гурт "Ґринджоли" обрали без відбору: він з'явився вже на останньому етапі завдяки віцепрем'єру Миколі Томенку. Колектив обійшов Ані Лорак та переміг. Продюсер Ігор Ліхута тоді обурився, що відбірковий тур був абсолютно марним. Окрім того, пісня "Разом нас багато" пройшла цензуру від Європейської мовної спілки через політичний підтекст. "Ґринджоли" посіли 19 місце у конкурсі.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато": дивіться відео онлайн

2007 – Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка з піснею Lasha Tumbai перемогла у відборі, де представника визначали і глядачі, і судді. Та Конгрес українських націоналістів та Тарас Чорновіл з цим вибором не погодилися: назвали представницю "втіленням малоросійщини" і "московською ш*****рою".

Водночас на Сердючку "образилися" росіяни: їм рядок Lasha Tumbai дуже нагадував фразу Russia Goodbye. Зараз цю композицію Данилко лише з цією фразою і виконує. Попри усе Вєрка зайняла 2 місце.

Вєрка Сердючка – Lasha Tumbai: дивіться відео онлайн

2009 – Світлана Лобода

Лідерками Національного відбору у 2009 була Анастасія Приходько з піснею "Мамо" та Світлана Лобода. Тоді першу дискваліфікували начебто за "порушення регламенту конкурсу". Тоді розгорілось одразу кілька скандалів: звинувачення у плагіаті, підкуп та заангажованість членів журі.

Приходько разом з продюсерами Мозговою і Меладзе намагалися оскаржити рішення, але не вдалося. Тому Світлана Лобода представила Україну та посіла 12 місце, а Анастасія Приходько виступила від Росії і отримала 11 місце.

Світлана Лобода – Be My Valentine: дивіться відео онлайн

2010 – Alyosha

У цьому році НТКУ самостійно обрав представника на Євробачення – це був Василь Лазарович. Однак через суспільне обурення вирішити провести демократичний відбір. У ньому перемогла Alyosha з піснею To Be Free.

Скандал виник через плагіат та порушення правил – зірку звинуватили у тому, що конкурсна пісня була у мережі вже 2 роки, до того ж вона дуже нагадувала трек Knock Me Out Лінди Перрі. Можливості обрати іншого представника не було, тому Alyosha змінила пісню на Sweet People та посіла 10 місце.

Alyosha – Sweet People: дивіться відео онлайн

2011 – Міка Ньютон

Міка Ньютон, змагаючись з Вєркою Сердючкою, Джамалою та Златою Огнєвіч, перемогла у відборі. Але після фіналу розгорівся скандал через голосування: начебто воно було сфальсифікованим. НТКУ пропонував провести ще одне голосування, але фіналістки відмовилися. Тому Міка Ньютон представила Україну з піснею Angel та посіла 4 місце.

Міка Ньютон – Angel: дивіться відео онлайн

2012 – Гайтана

У процесі відбору зняли кандидатуру Олексія Матіаса, який хотів представити англійську версію своєї пісні, яку вже випустив. Представницею стала Гайтана – і вже після її перемоги розгорілося два скандали.

Спершу речник партії "Свобода" Юрій Сиротюк розкритикував такий вибір українців, оскільки співачка африканського походження нібито "не уособлює українську душу" і не зможе представити українську культуру. Гайтана відповіла, що їй соромно за ці расистські висловлювання, які можуть зіпсувати країні репутацію. Згодом її звинуватили у плагіаті. Та пісню Be My Guest допустили до Євробачення, а Гайтана виборола Україні 15 місце.

Гайтана – Be My Guest: дивіться відео онлайн

2014 – Марія Яремчук

Донька Назарія Яремчука перемогла у Нацвідборі у році, коли в країні відбувалась Революція Гідності. Спершу відбувся скандал через голосування. Гурт "НеАнгели", який теж боровся за право представити Україну, заявив, що глядачі не могли надіслати голос за інших учасників, але лінії для Марії Яремчук були відкриті.

Згодом співачці дорікнули за політичну позицію: начебто зв'язки з Партією регіонів та підтримку Азарова. Артистка тоді стверджувала, що є аполітичною. Пісня Tick-Tock зазвучала на Євробаченні та отримала 6 місце.

Марія Яремчук – Tick-Tock: дивіться відео онлайн

2019 – MARUV

Ще під час Нацвідбору до MARUV виникли запитання з приводу гастролей у Росії та позиції щодо Криму. Тоді артистка казала, що музикою "несе мир і хоче об'єднувати народи". Попри це, вона відмовилась підписувати контракт з НСТУ.

MARUV наче погоджувалася не гастролювати в Росії, але не захотіла передавати права на кліп і пісню і "виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків". Інші учасники відбору, як-от Freedom Jazz, KAZKA, Brunettes Shoot Blondes відмовилися їхати на Євробачення. Україна не взяла участь у конкурсі.

2022 – Alina Pash

За лічені дні до повномасштабного вторгнення співачка Alina Pash перемогла на Нацвідборі. Скандал почався майже одразу: лідер Kalush Orchestra вимагав показати протокол з балами, оскільки відбулась плутанина під час оголошення результатів. Окрім того, член правління Суспільного Ярослав Лодигін пішов у відставку через такий коментар: "Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір".

Alina Pash все-таки дискваліфікували, але не через результати, а у зв'язку з підробленою довідкою від прикордонників про візит до окупованого Криму. Зараз артистка визнає, що була в Криму незаконно з Іриною Білик, а довідка стала публічним обманом. Тому Україну представили Kalush Orchestra – і перемогли.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

2023 – TVORCHI

Гурт TVORCHI переміг на Нацвідборі, однак бандуристка Марина KRUTЬ поскаржилась, що у живому виступі переможців звучав дабл основного вокалу Джеффрі Кенні, а їхній трек Heart of Steel видавав лейбл Believe, який продовжує працювати в Росії. Ці скарги не оцінили ні в мережі, ні організатори відбору. Тому KRUTЬ відкликала ці зауваження, а TVORCHI посіли 6 місце на Євробаченні.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн