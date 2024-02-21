41-річний Костянтин Євтушенко народився та виріс у Львові, пише Show 24. У 17 років він переїхав у Київ та вступив у Києво-Могилянську академію на факультет правових наук.

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Ще в університеті Костянтин почав працювати у престижній компанії Maersk Ukraine. Через 3 роки він створив інвестиційну компанію Merit Investment Group, що працювала здебільшого у банківському й страховому секторах.

Костянтин Євтушенко проходив стажування у США, має ступінь МВА у Міжнародному інституті менеджменту. Серед його захоплень – подорожі та спорт.

У 2019 році підприємець став керівним партнером першого в Україні інноваційного парку UNIT.City.

Особисте життя

У 2013 році стало відомо, що Костянтин Євтушенко стане головним героєм 4 сезону романтичного шоу "Холостяк". За його серце боролося 25 дівчат. У фіналі чоловік обирав між Анною Селюковою і Анаїт Адамян – і вручив обручку першій. Однак їхні стосунки після завершення проєкту взагалі не склалися.



Костянтин Євтушенко / Фото СТБ



Костянтин Євтушенко з переможницею / Фото з соцмереж

Через недовгий час після завершення шоу глядачів шокувала новина про те, що Костянтин Євтушенко одружився. Але його обраницею виявилась не переможниця й навіть не інша учасниця шоу, а олімпійська чемпіонка Наталія Добринська.

Це для вас фінал відбувся лише минулої п'ятниці, для мене він стався майже чотири місяці тому! І за цей час моє життя круто змінилося! Сам такого не очікував, але це ще один раз підтверджує те, що ми ніколи не знаємо, де, коли і як зустрінемо своє кохання,

– казав тоді "Холостяк".



Костянтин Євтушенко з дружиною / Фото з соцмереж

Згодом стало відомо, що пара познайомилась ще до "Холостяка". Після завершення проєкту їхні стосунки різко почали розвиватися: у червні 2014 року вони зіграли весілля. 9 грудня у подружжя народився первісток Дерек. Подружжя досі у шлюбі й виховує трьох дітей.

Де зараз Костянтин Євтушенко

Зараз Костянтин Євтушенко – успішний бізнесмен і підприємець, керівний партнер інноваційного парку UNIT.City та експерт з питань альтернативної енергетики. Він розповідає про свою роботу, інновації, підприємництво у блогах та на ютуб-каналах.



Костянтин Євтушенко / Фото з інстаграму підприємця

Костянтин Євтушенко не виїхав з України, він активно розвиває свою кар'єру вдома. Однак його сім'я переживає розлуку, оскільки дружина з дітьми все-таки перебувають у безпечному місці.

Реально неприємно і неправильно не бути зі своєю родиною. Сім'я повинна бути разом. Дітям потрібні двоє батьків! Я знаю, що всі наші родини з'єднаються вже дуже скоро! І ми збудуємо нову Україну. Україну 2.0. А зараз – зціпили зуби і робимо кожен свою справу для допомоги Державі та ЗСУ. Хто звідки може!

– писав підприємець.



Костянтин Євтушенко з сім'єю / Фото з інстаграму підприємця