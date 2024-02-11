Михайло Хома народився у Львівській області, у 4 роки його батьки переїхали до Новояворівська, пише 24 Канал. Хлопець з дитячого віку навчався у музичній школі та займався вокалом, брав участь мало не у всіх концертах школи й цілого міста.

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Початок кар'єри Михайла Хоми

У 12 років Михайло здобув свою першу премію на конкурсі імені Петра Чайковського, а за нею були перемоги на інших конкурсах та фестивалях. Після музичної школи Хома навчався у Львівському музичному училищі, згодом у Київському національному університеті культури й мистецтв.

Через 2 роки після навчання він перевівся на заочну форму та переїхав до Львова, де створив перший гурт "Друзі". Колектив виступав на корпоративах, весіллях та отримав розголос. Михайло Хома також співпрацював з гуртом Митної служби України та отримав запрошення на роботу. Але він однаково обрав шлях музиканта та відмовився від кар'єри прикордонника.

Успіх гурту DZIDZIO

Згодом Лесик познайомив Михайла з Андрієм Кузьменком, який допомагав артисту розкрутити свій образ. Хома вигадує собі псевдонім Дзідзьо: так називали його діда-поляка. У такому образі артист виступав з комічними монологами на виступах.

Тим часом у 2008 році утворюється гурт Sex Shop Boys, який через рік стає гуртом DZIDZIO. Андрій Кузьменко відходить від співпраці з Кузьмою, а продюсуванням молодого колективу зайнявся Анатолій Безух. До слова, першу пісню "Ялта" створив Кузьма.

DZIDZIO – "Ялта": дивіться відео онлайн

З того часу DZIDZIO активно розвивається, випускає нові пісні, виступає на концертах, збирає "Арену Львів", так гурт отримує народну любов. У 2016 році Михайло Хома почав працювати над повнометражним фільмом "DZIDZIO Контрабас", який вийшов у наступному році та встановив рекорд касових зборів серед українських фільмів.

У 2019 році Михайло Хома виконав Державний гімн перед футбольним матчем та здивував шанувальників і колег реальним звучанням свого голосу. Тоді він став амбасадором Збірної України з футболу. У 2020 Дзідзьо став Заслуженим артистом України.

Михайло Хома – Гімн України: слухайте онлайн

Трохи про особисте життя: у листопаді 2013 року Михайло Хома одружився з Ярославою Притулою, відомою як SLAVIA. У 2021 році усі обговорювали їхнє гучне розлучення. Після нього співак не розповідає про особисте життя.

Чим займається Дзідзьо зараз

З початку повномасштабного вторгнення Дзідзьо не з'являється у розважальних шоу (раніше він був суддею в "Х-Факторі", "Україна має талант. Діти", шоу "Маска"), рідко дає інтерв'ю. Ймовірно, на час вторгнення він відмовився від яскравого та веселого образу, натомість виконує більш серйозний репертуар: спільні треки з Олександром Пономарьовим, пісні "Марічка", "Стоїть гора високая".

Дзідзьо рідко говорить про те, чим саме допомагає ЗСУ. Його колега Оля Цибульська описувала Хому як артиста, який "мовчки робить свою справу". Відомо, що він разом із Юрієм Горбуновим та Олександром Пономарьовим влаштовує благодійні заходи.

Ми кожен день збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим – ми понад три мільйони доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома, ми були з військовими,

– розповів співак.

Востаннє Дзідзьо випускав дует з юною волонтеркою Анною-Марією з втратою зору з Львівщини. Це пісня "Ліхтарики", яку співак подарував дівчинці на день народження.

Анна-Марія Герман та Михайло Хома – Ліхтарики: дивіться відео онлайн



Днями Дзідзьо перебував у США. Він виступив на благодійному заході перед конгресменами Америки разом з Анною-Марією у Вашингтоні. У рамках цієї поїздки Михайло Хома також був у Філадельфії, потім у Сакраменто.

Попри це, Дзідзьо негативно ставиться до чоловіків, які виїжджають за кордон. Після Сполучених Штатів він планує повернутися до України та знову виступати з благодійними концертами.

Я цього не підтримую. У мене виїзд через те, що мене запрошують, я їду для того, щоб привезти гроші країні. Тому, по двоє, троє в номері. Це жодних бізнес-класів, це за свої гроші деколи, для того, щоб показати й достукатися до сердець, щоб люди давали гроші. Нам потрібна допомога, – підкреслив артист.



Дзідзьо та Анна-Марія Герман у США / Фото з інстаграму Дзідзьо