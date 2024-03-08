Шлюб з Лілією Ребрик і волонтерство: де зараз Андрій Дикий, який стане багатодітним батьком

Андрій Дикий – відомий український танцівник та чоловік Лілії Ребрик. Зовсім скоро їхня сім'я поповниться третьою дитиною. Що відомо про хореографа та чим він займається зараз – дивіться далі.

Андрій Дикий родом з Києва, пише Show 24. У грудні 2024 йому виповниться 46 років.

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"Танці з зірками" і шлюб з Лілією Ребрик

Відомим на всю Україну танцівник став після участі у шоу "Танці з зірками". Тоді він був партнером ведучої та акторки Лілії Ребрик, яка брала участь у проєкті як зіркова гостя. Пара вже була знайома до цього: вони бачилися на турнірі з бальних танців, де зірка була ведучою.

Цікаво, що Лілія Ребрик сама захотіла працювати тільки з Диким, бо вважала, що саме з ним їй вдасться перемогти. Їй також подобалось, як звучать прізвища разом – Дикий і Ребрик.

Він усміхнувся та простягнув руку. Я подивилася на нього і... Ні, не закохалася з першого погляду, і не зомліла від його неземної краси, хоча він і здався мені дуже симпатичним,

– розповідала Лілія Ребрик про перший візит Андрія в її гримерку.

Андрій Дикий та Лілія Ребрик на шоу: відео

Наприкінці шоу Андрій та Лілія вирішили бути разом. Щоправда, на той час Дикий перебував у цивільному шлюбі з Іриною, яка також була його танцювальною партнеркою. І Лілія, і Андрій залишили колишні стосунки для створення сім'ї.

Їхній шлюб наприкінці 2011 року не був спонтанним, адже хореограф зробив коханій пропозицію ще влітку. Розпис мав бути тихим, але друзі запросили гостей і журналістів: так про весілля дізналась вся країна.



Андрій Дикий та Лілія Ребрик / Фото з інстаграму

У 2021 році Лілія Ребрик та Андрій Дикий влаштували весільну фотосесію з нагоди 10 річниці шлюбу. На той час вони також придбали заміський будинок, однак повномасштабна війна перервала їхні плани на ремонт.



Андрій Дикий з дружиною на річницю шлюбу / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Через рік у подружжя народилась старша донька Діана. Вже через 5 років, у 2018, Андрій Дикий став батьком вдруге – на світ з'явилась донька Поліна.



Андрій Дикий з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Андрій Дикий після "Танців з зірками" заснував танцювальну студію "Дикого", де здебільшого навчав дітей. Там займалась і його донька Діана.



Танцювальна студія Дикого / Фото з інстаграму студії

Чим зараз займається Андрій Дикий

На початку повномасштабного вторгнення подружжя не стало розлучатись, а тому як Андрій, так і Лілія з дітьми залишилися в Україні. Спершу вони жили в Чернівцях, а згодом таки вирішили повернутися до роботи в Києві. Однак оселилися на дачі, адже квартира у столиці аж на 22 поверсі, що здається Ребрик небезпечним.

Андрій Дикий зараз активно працює над благодійним фондом Лілії Ребрик, який заснував разом з дружиною. Пара постійно започатковує різні проєкти на підтримку військових, дітей, українців, що постраждали через війну.

Благодійність – справа сімейна. Саме тому наші Діана та Поля теж долучаються до допомоги і всім серцем підтримують тих, кому зараз важко. Бо місія нашого фонду – це в першу чергу сімейні цінності. Своєю підтримкою ми дуже хочемо зберегти кожну українську родину,

– ділився Андрій Дикий.

Зовсім скоро ведуча та танцівник стануть багатодітними батьками. Лілія Ребрик планує народжувати в Україні.

Андрій Дикий та Лілія Ребрик стануть батьками дівчинки: відео