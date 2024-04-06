Запускає курси в інстаграмі й виховує дітей: де зараз Олена Виноградова з REAL O

Олена Виноградова була однією з чотирьох учасниць гурту REAL O. Попри українське громадянство, співачка вже багато років живе в Росії, де, до речі, завершила свою музичну кар'єру й перетворилася на домогосподарку.

Real O був одним із перших і найяскравіших гьорлз-бендів України. У 2008 році відразу після фіналу "Фабрики зірок-2" Наталія Могилевська створила гурт, до якого ввійшли Світлана Тарабарова, Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі й Олена Виноградова. Утім, попри славу на Батьківщині, Регіна й Олена продалися Росії. Співачки задовго до повномасштабного вторгнення виїхали до Москви, але з початком війни вони мовчать і продовжують заробляти криваві рублі.

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Де зараз Олена Виноградова

Про життя Олени мало відомо. Артистка родом із Южноукраїнська. Судячи з інстаграму, вона й досі живе в Росії й тісно товаришує з Регіною Тодоренко родинами.

Олена Виноградова, Регіна Тодоренко й Аліна Тополова / фото з інстаграму

Виноградова заміжня за співаком Віталієм Чирвою, який, до речі, теж з України – з Дніпровської області. Чоловік активно розвиває свою співочу кар'єру в Москві. У подружжя двоє дітей – синів.

Олена Виноградова з Віталієм Чирвою і дітьми / фото з інстаграму

Ширяться чутки, що Виноградова відмовилася від музики після 2012 року, коли покинула гурт Real O. Зараз Олена нібито запускає свої мотиваційні курси в інстаграмі.

Про війну Олена мовчить, як і її чоловік.

Олена Виноградова / фото з інстаграму

Позицію Виноградової прокоментувала її колишня подружка й колега по гурту REAL O Світлана Тарабарова. За словами співачки, багато хто з зірок, які відсиджуються в Росії, "прикривається" чоловіком і дітьми, нібито через них вони не можуть покинути Москву. На думку Світлани, це лише відмазки, а вони зраджують себе як людей.