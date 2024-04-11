Залишився в Україні й покинув політику: чим займається зараз Олександр Скічко

Олександр Скічко мав блискучу телекар'єру, яку свого часу проміняв на політичну. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік вирішив піти і з політики. Чим зараз займається екснардеп, дізнавайтеся в матеріалі.

Олександр Скічко вирішив залишитися в Україні, попри те, що має можливість виїхати за кордон як багатодітний батько.

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Телевізійна кар'єра Олександра Скічка

Олександр розпочинав свою телевізійну кар'єру ще до 2010 року. У 2009-му він став фіналістом шоу "Україна має талант", що й дало йому поштовх до популярності. У 2010 і 2011 роках працював у Росії на телебаченні. Потім повернувся до України. Свого часу був ведучим шоу "Підйом" на Новому каналі (2012-2013 роки), "Співай як зірка" на каналі Україна (2015 рік), "Зірковий шлях" (2015) тощо. Працював ведучим ранкового шоу на радіо NRJ.

У 2017 році вів Євробачення разом із Володимиром Остапчуком і Тімуром Мірошниченком, що проходило в Києві.

Євробачення-2017: Олександр Скічко з Володимиром Остапчуком і Тімуром Мірошниченком / фото з відкритих джерел

Політична кар'єра шоумена

Скічко – колишній Голова Черкаської облдержадміністрації. Він обіймав посаду з 29 січня 2021 року по березень 2022 рік, а звільнився нібито за власним бажанням.

З 29 серпня 2019 до 29 січня 2021 був депутатом ВРУ IX скликання. Обраний на виборах за 197 округом у Черкаській області від партії "Слуга народу". Голова підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Заступник члена делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Особисте життя

З 2016 року перебуває в стосунках з власницею готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою. У 2017 році пара побралася. У подружжя троє дітей: син Єлизавети від першого шлюбу і їхні дві спільні доньки – 9-річна Тата і дворічна Анна, яка народилася під час війни у Відні.

Родина Олександра Скічка / фото з інстаграму шоумена

Де зараз і чим займається Олександр Скічко

33-річний Скічко після початку повномасштабного вторгнення залишився в Україні. Юрушева з дітьми виїхала до Італії, Мілану. Бізнесвумен зізналася, що після завершення політичної кар'єри Олександр змінив сферу діяльності і присвятив себе бізнесу, який розвиває на території України.

За словами Юрушевої, маючи статус багатодітного батька, Скічко може перетинати кордон і навідувати їх в Італії. Утім, підтримувати стосунки на відстані – ще те випробування для подружжя.

Саша зараз живе на дві країни, тому звичайно це важко. Він займається зараз бізнесом в Україні і час від часу приїжджає до нас. У нас обох сталася зміна діяльності, професії, тому зараз насправді в нас дуже "веселий" особистий період. Але і він, і я, зараз фокусуємося на нашій діяльності, все спрямоване туди – він розвиває бізнес, а я намагаюся зробити щось нове і підтримувати те, що вже є. Тому зараз поки так,

- зізналася Єлизавета.

Олександр Скічко / фото з інстаграму шоумена