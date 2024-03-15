Від "Орла і решки" до фільму про пухнастиків: куди зник мандрівник Антон Птушкін

Мандрівник та ведучий Антон Птушкін відчув війну ще у 2014 році, однак про свою позицію заявив лише з початку повномасштабної війни. Чим займається блогер зараз – читайте зараз.

Антон Птушкін народився у Луганську, який зараз тимчасово окупований росіянами. Він навчався в університеті Даля на соціологічній спеціальності, пише Show 24.

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Участь в шоу "Орел і решка" та мандри країнами

Після навчання Антон Птушкін працював у нічному клубі діджеєм та артдиректором, згодом 7 років працював менеджером у єврейській агенції. У 2012 році він переїхав до Києва і почав працювати на радіо Lounge FM. Птушкін був його засновником та програмним директором.

Через 5 років Антон Птушкін став ведучим нового сезону "Орел і решка" з Настею Івлєєвою, яка сьогодні є прибічницею російської пропаганди. У парі вони зняли близько 65 випусків та майже 3 сезони "Перезавантаження". За словами Птушкіна, він потрапив у шоу з перших проб на кастингу. Та вже у липні 2018 залишив проєкт.



Антон Птушкін та Івлєєва / Фото з інстаграму Антона Птушкіна

Тоді Антон Птушкін створив власний ютуб-канал про подорожі. Своїми випусками він займався самостійно, публікував репортажі англійською, китайською мовами.

У 2020 році Антон Птушкін отримав звання "Заслужений журналіст України" від президента Володимира Зеленського – за внесок у розвиток України, професіоналізм і трудові здобутки. За словами Антона, він далекий від журналістики й такого гучного звання. У Птушкіна залишилось відчуття, що він не заслуговує нагороди.

Громадянська позиція

Антон Птушкін відчув війну ще у 2014 році, коли росіяни окупували Луганськ. Тоді він перевіз маму з міста до столиці. Мандрівник розповідав, що у неї був посттравматичний шок. У 2021 в інтерв'ю Юрію Дудю Птушкін сказав, що не хотів би, щоб його мама жила під псевдовладою Донбасу.

Боляче сприйняв. Найголовніша річ це те, що я перебував у Києві в той момент, а мої мама та дідусь, який ще був живий тоді, вони перебували у Луганську. І я, перебуваючи в Києві, нічим не міг там їм допомогти. Там вже були обстріли, клали міни поряд з будинком… Це був дуже нервовий період, який би мені не хотілось згадувати,

– розповідав Антон Птушкін.

Ще 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, блогер звернувся до росіян. Він розповів про російські танки на кордоні, бої на околицях Києва і закликав громадян країни-агресора протестувати.

"Сьогодні Росія оголосила нам війну. Вам можуть казати, що це військова операція, але це справжня війна. Російська армія прийшла забрати наш дім", – наголосив він.

Антон Птушкін звернувся до росіян: відео

Через кілька днів та після безлічі коментарів російських пропагандистів Антон Птушкін пояснив, де був усі 8 років до цього. Він нагадав, що окупанти забрали його дім ще у 2014.

Чому я мовчав усі ці 8 років? Я не мовчав, а мандрував світом, розповідав про нього і показував його вам. Я хотів, щоб ви, як і я, побачили його. Але ще більше хотів, щоб ви самі почали мандрувати та пізнавати світ. Щоб побачили, який він різний, багатонаціональний, як в ньому люди можуть жити разом, на загальне благо. Не захоплювати чужі території з допомогою армії, а розвивати власні,

– казав мандрівник.

Де 8 років був Антон Птушкін:

У червні 2022 Антон Птушкін створив україномовний канал і вперше виклав відео, де розмовляв українською. У ньому він розповів про героїв-працівників Укрзалізниці.

Де зараз Антон Птушкін і чим займається

Влітку 2023 року Антон Птушкін повернувся з тревел-контентом. Він виклав відео про Карпати без слів і пояснив, навіщо воно зараз.

Це перше тревел-відео, яке я зробив від початку повномасштабного вторгнення. Подорожі зараз не на часі. Усю мою увагу займає те, що відбувається в країні. Цей випуск не стільки про подорож, як про перезавантаження,

— зауважив блогер.

Карпати без слів: дивіться відео онлайн

Також Антон Птушкін разом з Мішею Кацуріним продовжили знімати випуски про їжу відомих країн та міст, над якими почали працювати ще до повномасштабної війни.



Антон Птушкін і Міша Кацурін / Фото з інстаграму блогерів

Ймовірно, однією з найважливіших робіт Птушкіна за час вторгнення, є документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна". Блогер став його режисером.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться трейлер онлайн

Стрічка розповідає про людей, їхніх домашніх улюбленців та нові реалії вторгнення. Мова йде не тільки про собак і котиків, але й левів, хамелеонів, лемурів. Фільм не обійшовся і без пса Патрона. У прокат кінокартина виходить з 4 квітня.