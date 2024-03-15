Антон Птушкин родился в Луганске, который сейчас временно оккупирован россиянами. Он учился в университете Даля на социологической специальности, пишет Show 24.

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Участие в шоу "Орел и решка" и путешествия по странам

После учебы Антон Птушкин работал в ночном клубе диджеем и арт-директором, впоследствии 7 лет работал менеджером в еврейском агентстве. В 2012 году он переехал в Киев и начал работать на радио Lounge FM. Птушкин был его основателем и программным директором.

Через 5 лет Антон Птушкин стал ведущим нового сезона "Орел и решка" с Настей Ивлеевой, которая сегодня является сторонницей российской пропаганды. В паре они сняли около 65 выпусков и почти 3 сезона "Перезагрузки". По словам Птушкина, он попал в шоу с первых проб на кастинге. Но уже в июле 2018 покинул проект.



Антон Птушкин и Ивлеева / Фото из инстаграма Антона Птушкина

Тогда Антон Птушкин создал собственный ютуб-канал о путешествиях. Своими выпусками он занимался самостоятельно, публиковал репортажи на английском, китайском языках.

В 2020 году Антон Птушкин получил звание "Заслуженный журналист Украины" от президента Владимира Зеленского – за вклад в развитие Украины, профессионализм и трудовые достижения. По словам Антона, он далек от журналистики и такого громкого звания. У Птушкина осталось ощущение, что он не заслуживает награды.

Гражданская позиция

Антон Птушкин почувствовал войну еще в 2014 году, когда россияне оккупировали Луганск. Тогда он перевез маму из города в столицу. Путешественник рассказывал, что у нее был посттравматический шок. В 2021 в интервью Юрию Дудю Птушкин сказал, что не хотел бы, чтобы его мама жила под псевдовластью Донбасса.

Больно воспринял. Самая главная вещь это то, что я находился в Киеве в тот момент, а мои мама и дедушка, который еще был жив тогда, они находились в Луганске. И я, находясь в Киеве, ничем не мог там им помочь. Там уже были обстрелы, клали мины рядом с домом... Это был очень нервный период, который бы мне не хотелось вспоминать,

– рассказывал Антон Птушкин.

Еще 24 февраля, в первый день полномасштабной войны, блогер обратился к россиянам. Он рассказал о российских танках на границе, бои на окраинах Киева и призвал граждан страны-агрессора протестовать.

"Сегодня Россия объявила нам войну. Вам могут говорить, что это военная операция, но это настоящая война. Российская армия пришла забрать наш дом", – подчеркнул он.

Антон Птушкин обратился к россиянам: видео

Через несколько дней и после множества комментариев российских пропагандистов Антон Птушкин объяснил, где был все 8 лет до этого. Он напомнил, что оккупанты забрали его дом еще в 2014.

Почему я молчал все эти 8 лет? Я не молчал, а путешествовал по миру, рассказывал о нем и показывал его вам. Я хотел, чтобы вы, как и я, увидели его. Но еще больше хотел, чтобы вы сами начали путешествовать и познавать мир. Чтобы увидели, какой он разный, многонациональный, как в нем люди могут жить вместе, на общее благо. Не захватывать чужие территории с помощью армии, а развивать собственные,

– говорил путешественник.

Где 8 лет был Антон Птушкин:

В июне 2022 Антон Птушкин создал украиноязычный канал и впервые выложил видео, где разговаривал на украинском. В нем он рассказал о героях-работниках Укрзализныци.

Где сейчас Антон Птушкин и чем занимается

Летом 2023 года Антон Птушкин вернулся с тревел-контентом. Он выложил видео о Карпатах без слов и объяснил, зачем оно сейчас.

Это первое тревел-видео, которое я сделал с начала полномасштабного вторжения. Путешествия сейчас не ко времени. Все мое внимание занимает то, что происходит в стране. Этот выпуск не столько о путешествии, как о перезагрузке,

– отметил блогер.

Карпаты без слов: смотрите видео онлайн

Также Антон Птушкин вместе с Мишей Кацуриным продолжили снимать выпуски о еде известных стран и городов, над которыми начали работать еще до полномасштабной войны.



Антон Птушкин и Миша Кацурин / Фото из инстаграма блогеров

Вероятно, одной из важнейших работ Птушкина за время вторжения, является документальный фильм "Мы, наши любимцы и война". Блогер стал его режиссером.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите трейлер онлайн

Лента рассказывает о людях, их домашних любимцев и новых реалиях вторжения. Речь идет не только о собаках и котиках, но и львах, хамелеонах, лемурах. Фильм не обошелся и без пса Патрона. В прокат кинокартина выходит с 4 апреля.