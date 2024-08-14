Став зрадником після звернення до Путіна: куди подівся зірка "Ліги сміху" Антон Лірник

Антон Лірник був зіркою "Ліги сміху" в Україні, але ще з 2014 року жив та працював у Росії. Куди подівся комік та де він перебуває зараз – читайте далі.

Show 24 зібрав інформацію про відомого гумориста. Він народився у Кропивницькому та вступив в університет на журналістику. Провчившись два курси, перейшов на факультет філології.

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Трохи про кар'єру Антона Лірника

У Кропивницькому, який тоді ще називався Кіровоградом, Лірник виступав з командою КВК, працював на телеканалах. У 2000 році він переїхав до Києва та став працювати на радіо, вести авторську програму на ТБ, писати сценарії для фільмів.

Через кілька років Антон Лірник долучився до команди КВК "Аляска", яка потрапила до вищої ліги. Там гуморист познайомився з Андрієм Молочним, з яким згодом утворить проєкт "Дует Чехова".

Також Антон Лірник працював над створенням Comedy Club Ukraine, продовжував створювати сценарії та режисувати фільми й серіали (наприклад, "Таксі").

Після початку війни на Донбасі Антон Лірник продовжив виступати з Андрієм Молочним в Росії. Він жив та заробляв у двох країнах одночасно. У 2015 році Лірник став суддею у гумористичному шоу "Ліга Сміху" і пробув там до 2017 року.

Своїх поїздок до Росії Антон не приховував: знімався у серіалах, російському Comedy Club, у 2021 відпочивав у санаторії. У 2024 Лірник заявляв, що перед повномасштабним вторгненням вклався у будинок під Києвом, бо не планував жити у Москві.



Антон Лірник у "Лізі сміху" / Фото з соцмереж

Як Лірник відреагував на повномасштабне вторгнення

Антон Лірник зустрів повномасштабне вторгнення у Росії. Відповідно, його реакції були небагатослівними – 24 лютого він опублікував картинку "зупинити війну", а згодом звернувся до підписників-росіян з проханням читати різні джерела, щоб знайти істину. У березні Антон Лірник обурив українців зверненням до Володимира Путіна.

Володимире Володимировичу, я звертаюсь до вас, бо тільки ви можете допомогти. У багатьох українських містах гуманітарна катастрофа. Я говорю конкретно про маленьке місто Волноваха, це місто на сході України. Там люди перебувають у смертельній небезпеці – жінки, діти, мирні жителі. Українська сторона готова зробити зелений коридор, але потрібна згода ДНР. Я прошу вас допомогти з цим,

– казав Антон Лірник.

Понад рік потому гуморист виправдався, що його звернення було з "добрими намірами". Хейт, що полився на нього опісля, спричинив нервовий зрив. Чоловік казав, що не очікував, що від нього відвернеться стільки людей.

У червні Антон Лірник об'явився в Туреччині. Там він виступав з "хорошими росіянами" та збирав кошти для українських дітей. Шоумен відповідав на критику через концерти з ними.

"Я поділяю людей на тих, хто робить добрі справи, та на тих, хто робить погані. І намагаюся співпрацювати з першими", – писав Лірник.

Про свою допомогу гуморист не забував звітувати.



Звіт від Антона Лірника / Скриншот з інстаграму

Цікаво, що на початку року Антон Лірник планував виступити у Варшаві, але його концерти скасували.

Мене вважають зрадником, а це ще гірше за ворога. Тому мені важко пояснити їм свою позицію. Я вважаю, що за всіх моїх реальних чи вигаданих гріхів я все роблю правильно. Думаю, що я своїми діями та своїми концертами потихеньку переконуватиму людей. Я все одно виступатиму і нікуди не подінуся, – казав стендапер.

Де зараз Антон Лірник

Антон Лірник переїхав з Росії до Туреччини, там він перебуває і надалі. Тим часом його батьки залишаються в Одесі, а батьки дружини – у Києві. Нещодавно в артиста вийшов перший сольний стендап-концерт, уривки з якого він поширює на своїй сторінці.



Антон Лірник в Анталії / Фото з інстаграму гумориста

Антон Лірник лише зрідка згадує про війну в Україні, публікуючи дописи про війну лиш у важливі дати. Він продовжує спілкуватися російською, стверджуючи, що має важливішу місію.

Я справді працював у Москві. Я не пишу щодня про війну. Виступаю російською мовою. Але я маю місію: я збираю гроші на 400 українських дітей-сиріт, яких вивезли до Туреччини, і вони потребують постійної допомоги,

– казав Лірник на початку року.

Зауважимо, що Антон Лірник має доньку Соню від бізнесвумен Лєри Бородіної. З колишньою дружиною він зв'язувався у квітні 2022, а дочці дзвонив частіше, але однаково зв'язок втратився. Бородіна каже, що не може відповідати за чоловіка, бо не є частиною його життя.