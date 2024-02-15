Show 24 розповість, чим відомий Андрій Доманський та за які висловлювання він осоромився на всю країну. І де телеведучий може перебувати зараз.
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Чим відомий Андрій Доманський
Андрій Доманський народився в Одесі та здобув освіту інженера, як і його батьки. Та працював за фахом тільки перші два роки університету. Кар'єра ведучого в Андрія розпочалась на одеській радіостанції, коли йому було 18 років – у 1992.
Через 10 років Андрій Доманський дебютував на "Новому каналі". Спершу це була ранкова програма "Підйом", згодом "Хто проти блондинок?", "Інтуїція", "Фабрика зірок" та інші. У 2011 він перейшов на "плюси" і був ведучим розважальних шоу. У 2011 році він співпрацював з Катею Осадчою на "Голосі країни", де був ведучим до 4 сезону.
Андрій Доманський та Катя Осадча / Фото "Детектор медіа"
Проросійська позиція Доманського
У 2014 році Андрій Доманський стає ведучим телеканалу "Інтер", який неодноразово потрапляв у скандали через наративи російської пропаганди, показ російських програм та радянських фільмів та надання майданчика для проросійських артистів.
Найбільший скандал за участі Андрія Доманського трапився у 2018 році через святковий концерт до Дня перемоги, 9 травня. Захід був побудований на пропагандистських радянських і російських кліше. Ведучі Андрій Доманський та Анастасія Даугулє перед концертом зробили заяви, що спричинило шквал обурення у суспільстві.
Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників,
– сказав тоді Доманський.
Доманський та Даугулє на концерті / Скриншот з відео
Тоді під офісом каналу відбулися мітинги з вимогою позбавити "Інтер" ліцензії через "антиукраїнську редакційну політику".
Ще один гучний інцидент трапився у 2021 році, коли Андрія Доманського оголосили ведучим "Слов'янського базару" у Вітебську – це фестиваль, який фінансується з бюджету Росії та Білорусі і відбувається під патронатом самопроголошеного президента Лукашенка.
Перед цим організатори заявили, що фестиваль вестиме Тімур Мірошниченко, який представляв захід понад 10 років. Та шоумен відмовився через свою позицію. Та пізніше й сам Доманський заявив, що не дасть згоди.
Андрій Доманський з дітьми / Фото з його інстаграму
Де зараз Андрій Доманський
З початку повномасштабного вторгнення шоумен зник з телеекранів. Він з'явився у фейсбуці лиш 20 квітня, де українською мовою дякував волонтерам.
Андрій Доманський заговорив українською: відео
За словами Слави Дьоміна, Андрій Доманський вже давно покинув країну. Як могло здатися на перший погляд, він не в Росії. Ведучий вважає, що його колега живе в одній з країн Балтії. Він приховав свої сторінки у соціальних мережах, а потім і взагалі їх видалив. Вочевидь, шоумен вирішив мовчати про війну.