Show 24 розповість, чим відомий Андрій Доманський та за які висловлювання він осоромився на всю країну. І де телеведучий може перебувати зараз.

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Чим відомий Андрій Доманський

Андрій Доманський народився в Одесі та здобув освіту інженера, як і його батьки. Та працював за фахом тільки перші два роки університету. Кар'єра ведучого в Андрія розпочалась на одеській радіостанції, коли йому було 18 років – у 1992.

Через 10 років Андрій Доманський дебютував на "Новому каналі". Спершу це була ранкова програма "Підйом", згодом "Хто проти блондинок?", "Інтуїція", "Фабрика зірок" та інші. У 2011 він перейшов на "плюси" і був ведучим розважальних шоу. У 2011 році він співпрацював з Катею Осадчою на "Голосі країни", де був ведучим до 4 сезону.



Андрій Доманський та Катя Осадча / Фото "Детектор медіа"

Проросійська позиція Доманського

У 2014 році Андрій Доманський стає ведучим телеканалу "Інтер", який неодноразово потрапляв у скандали через наративи російської пропаганди, показ російських програм та радянських фільмів та надання майданчика для проросійських артистів.

Найбільший скандал за участі Андрія Доманського трапився у 2018 році через святковий концерт до Дня перемоги, 9 травня. Захід був побудований на пропагандистських радянських і російських кліше. Ведучі Андрій Доманський та Анастасія Даугулє перед концертом зробили заяви, що спричинило шквал обурення у суспільстві.

Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників,

– сказав тоді Доманський.



Доманський та Даугулє на концерті / Скриншот з відео

Тоді під офісом каналу відбулися мітинги з вимогою позбавити "Інтер" ліцензії через "антиукраїнську редакційну політику".

Ще один гучний інцидент трапився у 2021 році, коли Андрія Доманського оголосили ведучим "Слов'янського базару" у Вітебську – це фестиваль, який фінансується з бюджету Росії та Білорусі і відбувається під патронатом самопроголошеного президента Лукашенка.

Перед цим організатори заявили, що фестиваль вестиме Тімур Мірошниченко, який представляв захід понад 10 років. Та шоумен відмовився через свою позицію. Та пізніше й сам Доманський заявив, що не дасть згоди.

Зауважимо, Андрій Доманський – багатодітний батько. Від першої дружини Юлії у нього народився син Василь і донька Лада. Другою цивільною дружиною ведучого була колега Лідія Таран. У них є спільна донька Василина. У третьому шлюбі з дружиною Мариною в Андрія народились доньки Кіра й Віра.



Андрій Доманський з дітьми / Фото з його інстаграму

Де зараз Андрій Доманський

З початку повномасштабного вторгнення шоумен зник з телеекранів. Він з'явився у фейсбуці лиш 20 квітня, де українською мовою дякував волонтерам.

Андрій Доманський заговорив українською: відео

За словами Слави Дьоміна, Андрій Доманський вже давно покинув країну. Як могло здатися на перший погляд, він не в Росії. Ведучий вважає, що його колега живе в одній з країн Балтії. Він приховав свої сторінки у соціальних мережах, а потім і взагалі їх видалив. Вочевидь, шоумен вирішив мовчати про війну.