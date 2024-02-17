Віталій Козловський народився у Львові у сім'ї електрика й бухгалтерки, пише Show 24. Навчався у Львівському університеті імені Івана Франка на журналіста.

Цікаво Поїздки за кордон та стриманий образ: куди подівся Дзідзьо та чим він зараз займається

Початок кар'єри Віталія Козловського

Вступивши до вищого навчального закладу, Віталій також став учасником балету "Життя", що співпрацював з Русланою Лижичко. Це були його перші кроки до шоубізнесу. Того самого року він переміг на "Караоке на Майдані" і відповідно став учасником музичного проєкту "Шанс". Віталій Козловський заспівав пісню "Чорнобривці" та здобув перемогу у першому сезоні шоу, ставши відомим на всю країну.

Віталій Козловський у фіналі "Шансу": відео

У 2005 році співак випустив дебютний альбом, який назвали "золотим" через його популярність. Співак мав успіх на конкурсі "Нова хвиля", брав участь у "Танцях з зірками", пробувався на Нацвідборі на Євробачення-2010.



Віталій Козловський у юності / Фото з інстаграму співака

У 2012 році Козловський пориває стосунки з продюсером Ігорем Кондратюком та починає новий сольний шлях. У 2014 році він випустив перший самостійний альбом, а наступного року виступив з великим концертом. У 2016 вийшов ще один альбом, пізніше артист став ведучим на М1, а у вересні 2020 почав працювати викладачем вокалу.

Позиція Віталія Козловського щодо війни та мови

До повномасштабного вторгнення Віталій влип у кілька скандалів з приводу своєї громадянської позиції.

У 2016 році на запитання про Крим він відповів так: " Мені байдуже , що і де знаходиться. Мені важливо, щоб люди були щасливі там, де вони мешкають".

, що і де знаходиться. Мені важливо, щоб люди були щасливі там, де вони мешкають". У 2018 році Віталій Козловський обурив суспільство, виступивши у Москві на концерті, присвяченому до "Дня перемоги" 9 травня. На той час він був заслуженим артистом України, тому депутати Львівської облради вимагали позбавити артиста цього звання.

на концерті, присвяченому до "Дня перемоги" 9 травня. На той час він був заслуженим артистом України, тому депутати Львівської облради вимагали позбавити артиста цього звання. У 2021 році артист дав велике інтерв'ю одіозній Сніжані Єгоровій та поскаржився на утиски через спілкування російською у Львові.

Вже після втрати батька та після 24 лютого 2022 він розкаявся через минуле та розповів, що усвідомлює свої помилки. Зараз він інакше ставиться до мовного питання і не тільки.

Я до війни робив багато помилок і речей, які ніяким чином не вписуються до життя львів'янина. Жив якимось несвідомим життям, таке враження, що жив у рожевих окулярах. Після того, як минулого року помер тато, мені стало дуже соромно за багато моїх вчинків,

– казав артист.

Сварка з Ігорем Кондратюком

Після пориву контракту з продюсером Віталій Козловський виконував пісні, які написав у період роботи з Кондратюком. Через авторські права продюсер подав кілька судових позовів, його експідопічний програв в усіх справах.

У 2022 році Віталій Козловський стверджував, що він винен колишньому наставнику 300 тисяч доларів. Окрім цього, Кондратюк начебто вимагав від експідопічного ще по 5 тисяч доларів за кожну пісню.

Співак не виплатив борг до сьогодні, а тому скандал знову виник, коли він мобілізувався. Адже його зарплатню списувала виконавча служба. Так у Віталія нібито не залишалось коштів на забезпечення підрозділу.

У відповідь Ігор Кондратюк заявив, що стягується лише частина його зарплатні – не більше 5 тисяч гривень. Якщо ж це більша сума, то це можуть бути інші борги. На пропозицію Козловського підписати мирову, продюсер не погодився, а натомість запропонував повернути борг: це приблизно 1,3 – 1,5 мільйона гривень.

Мобілізація та Нацгвардія: де зараз Віталій Козловський

У червні 2023 року Віталія Козловського мобілізували. Він офіційно став військовим та поповнив лави бригади Гвардії наступу "Рубіж", що входить до Національної гвардії України. Вже у липні він склав присягу, а у вересні пройшов посвяту в артилеристи.

Як Віталій Козловський склав присягу: відео

Віталій Козловський показував і навчання, де до нього ставилися як до звичайного солдата, і життя на фронті – миші у бліндажах, грязюка та сильні обстріли.

Вже у жовтні Віталій Козловський несподівано заявив про відхід з бригади "Рубіж". Він залишився чинним військовим, але вже не в структурі Нацгвардії. На це переведення було відповідне розпорядження.

Останнім часом артист не надто активний у мережі. Він лиш відреагував на закид Кондратюка, що його колишній підопічний може вже не служити, бо у нього немає офіційної зарплатні. Віталій Козловський відповів коротко: За**ав".



Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака