Блогерка Даша Євтух уперше показала обличчя новонародженої доньки: зворушливі кадри

Днями інстаграм-блогерка та тіктокерка Даша Євтух, яка здобула популярність завдяки своїм гумористичним відео, народила доньку. Вона довго не приховувала і вже показала обличчя дівчинки.

Даша зауважила, що все ще не може повірити, що вже стала мамою. Водночас жінка підкреслила, що хоче бути найкращою для донечки та показала її підписникам.

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Блогерка виставила миле фото, де позувала у білій сукні, прикрашеній рюшами, а Феміді одягла бантик на голову та в'язане боді.

Моє маленьке сонечко. Моментами мені досі не віриться, що я вже стала мамою. Тепер і Даша вже не та, і розпаковка вже не та, і контент трішки змінився, але ці всі зміни лише на краще, бо життя і час не стоїть на місці. Хочеться для цієї крихітки бути найкращою мамою,

– зазначила під публікацією Євтух.

Крім того, новоспечена мати опублікувала відео з чоловіком та донечкою. Вони втрьох лежали на ліжку і Даша й Олександр ніжно цілували Феміду.

Що відомо про особисте життя Даші Євтух