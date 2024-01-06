Так, з'ясувалося, що поки Даша, якій нещодавно приписували роман з героєм "Холостяка 11", не знайшла "того самого". Водночас вона зауважила, що не знає, чи вже готова вступати у нові стосунки після розриву з Добриніним.

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Знаменитість розповіла, що зараз вона не перебуває у стосунках і ні в кого не закохана. Жінка наголосила, що почувається так чудово. Водночас блогерка підкреслила, що вірить в те, що зрештою з'явиться особлива людина, з якою вона побудує взаємне кохання. За її словами, все приходить в правильну мить, тож вона не поспішає.

Чи готова я? Не знаю, чесно. Але можливо, "не знаю", бо немає того самого,

– поділилася блогерка.



Даша Квіткова зізналася, чи закохана зараз / Скриншот з інстаграм-сторіс

З ким Даші Квітковій приписували романи