Так, з'ясувалося, що поки Даша, якій нещодавно приписували роман з героєм "Холостяка 11", не знайшла "того самого". Водночас вона зауважила, що не знає, чи вже готова вступати у нові стосунки після розриву з Добриніним.
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Знаменитість розповіла, що зараз вона не перебуває у стосунках і ні в кого не закохана. Жінка наголосила, що почувається так чудово. Водночас блогерка підкреслила, що вірить в те, що зрештою з'явиться особлива людина, з якою вона побудує взаємне кохання. За її словами, все приходить в правильну мить, тож вона не поспішає.
Чи готова я? Не знаю, чесно. Але можливо, "не знаю", бо немає того самого,
– поділилася блогерка.
Даша Квіткова зізналася, чи закохана зараз / Скриншот з інстаграм-сторіс
З ким Даші Квітковій приписували романи
- Спершу чутки почали ходити про роман Даші та Євгена Таллера. Все через те, що шанувальники почали часто бачити блогерку в компанії продюсера.
- Масла у вогонь підлив блогер Богдан Беспалов, який натякнув, що стосунки Даші та Євгена могли початися ще під час її попереднього шлюбу. Водночас Квіткова категорично заперечила це.
- Згодом, після ДТП, в яку Даша потрапила в кінці серпня, шанувальники почали підозрювати, що вона може зустрічатися з Михайлом Заливакою. Ці припущення базувалися насамперед на тому, що Михайло був присутній з Дашею під час аварії, і їх неодноразово бачили разом. Крім того, вони навіть фотографувалися в одному ліфті.
- Блогерка спростувала ці припущення, стверджуючи, що вони з Михайлом просто мешкають в одному ЖК.