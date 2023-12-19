Інстаграм-блогерка майже не висвітлювала аварію у своїх соцмережах. Та після того, як у мережі стало відоме рішення суду, її засипали повідомленнями.

До теми Дашу Квіткову визнали винною у справі про масштабну ДТП у Києві: чи заберуть у неї права

Даша Квіткова про рішення суду

Інфлюенсерка лише подякувала прихильникам за підтримку. Вона додала, що бере на себе відповідальність та готова робити все згідно з законом.

Друзі, я бачу усі ваші повідомлення щодо рішення суду та дякую вам за підтримку. Для мене було важливо вирішувати все згідно з законом, я повністю несу відповідальність перед законом,

– написала Даша Квіткова.



Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіз

Що про це відомо

Блогер Богдан Беспалов зі своїх джерел повідомив, що суд визнав Дашу Квіткову винною у справі щодо ДТП. У дівчини не забиратимуть права, але вона повинна виплатити чималу компенсацію постраждалим в аварії.

ДТП сталась ще наприкінці серпня. Як розповідала потерпіла, Даша Квіткова проїхала на червоне світло і тому спричинила аварію. Блогерка ж казала, що в її автомобіль в'їхали, коли вона повертала на перехресті.