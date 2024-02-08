Даша Кацуріна розповіла про те, як для неї почалося повномасштабне вторгнення. На той час вона переживала ще й особисту кризу.
Дивіться також Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення з чоловіком: "Для повного щастя потрібно більше"
Даша Кацуріна про розлучення
Бізнесвумен поділилася, що натомість отримала досвід та розуміння своєї сили. Велика війна і розлучення змусили її подорослішати.
У той час, коли почалася масована атака на мою землю, я переживала розлучення з двома дітьми на руках. Цей досвід показав мені, наскільки я сильна і наскільки я недооцінювала себе раніше. Я подорослішала і почала собі подобатися. Моє життя змінилося на краще таким чином, але я б точно не рекомендувала цей метод нікому іншому,
– зізналась Даша Кацуріна.
Даша та Михайло Кацуріни / Фото з інстаграму Даші Кацуріної
Даша Кацуріна додала, що для неї діти – це головна мотивація та джерело енергії зараз. Вона зізналась, як ставиться до труднощів.
"Я з великою повагою ставлюся до невдач, вони дають нам можливість вирости. Головне – зупинитися, проаналізувати, що сталося і чому, вирішити, що з цим робити, і вирішити, як поводитися в майбутньому", – зауважила дівчина.
Що відомо про розлучення Даші Кацуріної
- У той самий день, коли про розлучення повідомили Дорофєєва та Дантес, зі схожою заявою вийшло на зв'язок подружжя Кацуріних. Вони оголосили про розрив у березні 2022 року.
- В одному з інтерв'ю Даша Кацуріна припустила, що давала мало простору чоловікові. З часом Михайло почав від неї віддалятися. Аналізуючи свої вчинки, вона зрозуміла, що не завжди поводилась правильно.
- У шлюбі в Михайла та Даші народилося двоє дітей – 8-річна донька Саша та дворічний син Іван. І Даша Кацуріна, і Михайло, часто проводять з ними час разом із новими коханими – Володимиром Дантесом і Надею Дорофєєвою відповідно.