Даша Кацуріна розповіла про те, як для неї почалося повномасштабне вторгнення. На той час вона переживала ще й особисту кризу.

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Даша Кацуріна про розлучення

Бізнесвумен поділилася, що натомість отримала досвід та розуміння своєї сили. Велика війна і розлучення змусили її подорослішати.

У той час, коли почалася масована атака на мою землю, я переживала розлучення з двома дітьми на руках. Цей досвід показав мені, наскільки я сильна і наскільки я недооцінювала себе раніше. Я подорослішала і почала собі подобатися. Моє життя змінилося на краще таким чином, але я б точно не рекомендувала цей метод нікому іншому,

– зізналась Даша Кацуріна.



Даша та Михайло Кацуріни / Фото з інстаграму Даші Кацуріної

Даша Кацуріна додала, що для неї діти – це головна мотивація та джерело енергії зараз. Вона зізналась, як ставиться до труднощів.

"Я з великою повагою ставлюся до невдач, вони дають нам можливість вирости. Головне – зупинитися, проаналізувати, що сталося і чому, вирішити, що з цим робити, і вирішити, як поводитися в майбутньому", – зауважила дівчина.

Що відомо про розлучення Даші Кацуріної