Бізнесвумен Даша Кацуріна вразила шанувальників відвертим фото. Новий інтимний знімок з'явився на її особистій сторінці.
До слова Даша Квіткова оголилась до трусиків перед камерою: гарячі фото блогерки
Нові фото Даші Кацуріної
Підприємиця зробила відверті кадри у ванній кімнаті після душу. Вона постала перед камерою з мокрим волоссям та маскою на обличчі.
Даша Кацуріна одягнула лише джинси й позувала топлес, засвітивши оголені груди. Інтимні зони вона прикрила емоджі у вигляді броколі.
Даша Кацуріна / Фото з інстаграму Даші Кацуріної
Володимир Дантес із захопленням відреагував на еротичні фото коханої: "Я веган! Броколі – моя слабкість".
Інші зірки та шанувальники теж залишили коментарі з компліментами.
- Даша Астаф'єва: "А хтось же оце все жмакає, коли захоче";
- Олексій Дурнєв: "Фантастична красуня";
- Ірина Монатік: "Oh, hot mama";
- "Це так гарно. Заздрю білою заздрістю, що після ГВ у вас такі пружні й гарні груди збереглися";
- "Здуріти. Які гарні груди при такому худенькому тілі. Це моя мрія – ваша фігура".
Також Даша Кацуріна показала, як у неї минули останні дні. Вона поділилась, що зранку завжди випиває склянку води з лимоном та вітаміни. Бізнесвумен показала, хто був в її оточенні та чим вона захоплювалася.
Як минули будні Даші Кацуріної / Фото з інстаграму Даші Кацуріної