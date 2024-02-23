Бізнесвумен Даша Кацуріна вразила шанувальників відвертим фото. Новий інтимний знімок з'явився на її особистій сторінці.

До слова Даша Квіткова оголилась до трусиків перед камерою: гарячі фото блогерки

Нові фото Даші Кацуріної

Підприємиця зробила відверті кадри у ванній кімнаті після душу. Вона постала перед камерою з мокрим волоссям та маскою на обличчі.

Даша Кацуріна одягнула лише джинси й позувала топлес, засвітивши оголені груди. Інтимні зони вона прикрила емоджі у вигляді броколі.



Даша Кацуріна / Фото з інстаграму Даші Кацуріної

Володимир Дантес із захопленням відреагував на еротичні фото коханої: "Я веган! Броколі – моя слабкість".

Зауважимо, що раніше Даша Кацуріна зізнавалась про мамопластику. Вона зробила операцію близько 7 років тому – після народження першої дитини. Змінами жінка задоволена досі.

Інші зірки та шанувальники теж залишили коментарі з компліментами.

Даша Астаф'єва: "А хтось же оце все жмакає, коли захоче";

Олексій Дурнєв: "Фантастична красуня";

Ірина Монатік: "Oh, hot mama";

"Це так гарно. Заздрю білою заздрістю, що після ГВ у вас такі пружні й гарні груди збереглися";

"Здуріти. Які гарні груди при такому худенькому тілі. Це моя мрія – ваша фігура".

Також Даша Кацуріна показала, як у неї минули останні дні. Вона поділилась, що зранку завжди випиває склянку води з лимоном та вітаміни. Бізнесвумен показала, хто був в її оточенні та чим вона захоплювалася.

Як минули будні Даші Кацуріної / Фото з інстаграму Даші Кацуріної