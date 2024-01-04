Йдеться про контент, які постила Астаф'єва після останньої масштабної повітряної атаки Росії по українських містах. Тоді внаслідок бомбардування житлових будинків загинули люди. Також було чимало постраждалих.

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Астаф'єва звернулася до тих, хто просить її не поширювати воєнний контент

У своєму інстаграмі Даша поширила скриншот, де користувачка мережі Ольга просить людей не оприлюднювати на своїх сторінках контент про війну. Вона зазначила, що "страшні картинки" нікому не допоможуть.

Особисте прохання, не постіть страшні фото, вони всі є в новинах. Ті, хто в Україні, все бачать своїми очима, а хто за кордоном – тільки лякаються та впадають у паніку. Краще від цього нікому не стане,

– написала вона.



Астаф'єва обурилась дописом користувачки / Скриншот з інстаграму співачки

Астаф'єва розлютила така байдужість жінки. Вона дала емоційну відповідь користувачці мережі, яка очевидно перебуває за кордоном.

Б*ять, ідіть на*уй. Всі, б*ять, до одної. Тому що, якщо б ви сьогодні, як кажете, були в Києві, ви б як всі нормальні люди постили те, що сталося в Києві: вибухи, смерті та прильоти по будинках, де живуть живі люди, не військові, б*ять, ні ще хтось,

– відреагувала співачка.

Згодом Даша поділилась, що Ольга закрила свою сторінку в інстаграмі. Однак, жінка просила знаменитість прибрати звернення, в якому її згадують.

Як у вас вистачає совісті писати мені в особисті. Я вас всіх ненавиджу, прошу схаменутись і захищати рідну країну, тому що це єдине, що лишилося всім нам сьогодні робити. Ує*ани, б*ять. Б*яді, подякуйте тим, завдяки кому ви сьогодні в країні, завдяки кому ви живі, живете у своїх будинках, святкуєте,

– сказала зірка.

Також вона порадила усім, хто не погоджується з її позицією, видалитися з її друзів.

Про позицію Даші Астаф'євої