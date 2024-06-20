"Хай мистецтво оживе": Даша Астаф'єва перевтілилася в героїню вкраденої росіянами картини

Українська артистка Даша Астаф'єва нагадала про злочини росіян у культурній сфері. Вона постала в образі героїні картини, яку цинічно вкрали росіяни, "Портрет дівчини у вишиваній сукні" Михайла Брянського.

Фотосесія присвячена вкраденому мистецтву з тимчасово окупованих українських територій. Так, артистка хоче закликати до публічного обговорення цих злочинів.

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Водночас знімання Астаф'євої стосується вкрадених картин Херсонщини. Режисеркою стала Марія Оз, яка наголосила на жорстоких діях росіян, які цілеспрямовано нищать культурну спадщину України.

З Херсонського художнього музею окупанти викрали понад 10 тисяч творів мистецтва й це тільки те, про що нам відомо.

Україна ніколи не була поза контекстом розвитку мистецтва. А навпаки була і є самодостатня з безліччю багатств. І поки викрадене мистецтво сумує на чужині, нашим потужним інструментом стає пам'ять. Незайве нагадування посередництвом фантазії, що ми втрачаємо кожного дня і миті,

– зазначено в дописі.

До того ж перевтіленням Даші займалася команда професіоналів, зокрема і херсонська гідеса Інна Микуцька, яка власноруч вишила орнамент на сорочці артистки. Жінка працювала над вишивкою, перебуваючи під окупацією.

Коли я вишивала, то мріяла що буду водити екскурсії вільним Херсоном,

– зізналася Інна.

Що ще нахабно вкрали росіяни