"Хай мистецтво оживе": Даша Астаф'єва перевтілилася в героїню вкраденої росіянами картини
Джерело:Даша Астаф'єва
Українська артистка Даша Астаф'єва нагадала про злочини росіян у культурній сфері. Вона постала в образі героїні картини, яку цинічно вкрали росіяни, "Портрет дівчини у вишиваній сукні" Михайла Брянського.
Фотосесія присвячена вкраденому мистецтву з тимчасово окупованих українських територій. Так, артистка хоче закликати до публічного обговорення цих злочинів.
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Водночас знімання Астаф'євої стосується вкрадених картин Херсонщини. Режисеркою стала Марія Оз, яка наголосила на жорстоких діях росіян, які цілеспрямовано нищать культурну спадщину України.
З Херсонського художнього музею окупанти викрали понад 10 тисяч творів мистецтва й це тільки те, про що нам відомо.
Україна ніколи не була поза контекстом розвитку мистецтва. А навпаки була і є самодостатня з безліччю багатств. І поки викрадене мистецтво сумує на чужині, нашим потужним інструментом стає пам'ять. Незайве нагадування посередництвом фантазії, що ми втрачаємо кожного дня і миті,
– зазначено в дописі.
До того ж перевтіленням Даші займалася команда професіоналів, зокрема і херсонська гідеса Інна Микуцька, яка власноруч вишила орнамент на сорочці артистки. Жінка працювала над вишивкою, перебуваючи під окупацією.
Коли я вишивала, то мріяла що буду водити екскурсії вільним Херсоном,
– зізналася Інна.
Що ще нахабно вкрали росіяни
- Окрім художнього мистецтва, окупанти вважають за потрібне цинічно красти пісні українських артистів. Деякі з росіян навіть просили спільне авторство з нашими співаками, що є абсурдним.
- Трек Кузьми Скрябіна "Мам" Дмітрій Швєц переклав на російську. Вкраденою піснею він доповнив відеоряд, у якому фігурують російські мобілізовані солдати.
- Водночас композицію "Не твоя війна" гурту "Океан Ельзи" росіяни дали переспівати дітям.
- До початку повномасштабного вторгнення Паша Ізотов вкрав пісню Христини Соловій "Тримай". Росіянин змінив біт, але залишив вокал співачки на приспіві, доповнивши композицію своїм речитативом. Ба більше, чоловік не зупинився на цьому, а попросив ще у Христини поділитися авторством на трек.