Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даша Астаф'єва долучилась до волонтерів, які готують їжу для Збройних Сил України.

Що він сказав Перебуваючи в Іспанії: Потап емоційно висловився про Україну

Астаф'єва висловилась про Потапа та розважальний контент під час війни

Співачка розповіла, що продюсер заблокував її у соцмережах ще на початку великої війни. Причиною стала неприємна розмова між артистами. Даша зізналась, що її обурює пісня "Волонтер", до якої виникло неоднозначне ставлення в українському суспільстві.

Він співає, що він такий класний волонтер і десь притисне волонтерку вночі, думаю, що кожній людині, яка жила у підвалі декілька місяців, просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя. Він мене, до речі, за критику заблокував. Я публічно казала і кажу: такі пісні неприємно чути навіть мені, хоча не вважаю себе якоюсь особливою волонтеркою,

– сказала вона.

Астаф'єва також не розуміє людей, які оприлюднюють світлини розкішного життя з-за кордону під час війни. Вона вважає, що це неправильно робити під час війни.

Люди, яких я знаю особисто, повтікали за кордон. Пишуть мені: "Побачив частину інтерв'ю, ти звинувачуєш. А я обираю життя, а ти – війну і смерть". Якби всі так думали, то хто б захищав країну? І чи залишилася б вона досі? Війну виграють свідомі люди, які стоять до кінця, жертвують усім,

– висловилась артистка.

До того ж виконавиця сказала, що дуже часто ті, хто мають великі кошти та аудиторію, абсолютно ніяк не допомагають українській армії.

Я вже мовчу про те, що ті втікачі не збирають кошти, маючи велику аудиторію, та не донатять самі. А постять розгульне життя. Це не просто дратує, це дуже ображає. Я навіть не уявляю, як це зачіпає військових та родини, які втратили близьких через війну,

– додала вона.

Що раніше говорила Даша Астаф'єва

Виконавиця розповідала, що з багатьма людьми припинила спілкування через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А все через їхню нещирість. Вона згадала про інтерв'ю Насті Каменських.

Всі кажуть: "А ти бачила інтерв'ю?". Ти дивишся, і на 5 хвилині я просто ставлю на паузу і заходжу у коментарі. І з першого коментаря люди пишуть: "Що це за акторські курси?",

– сказала вона.

Також Даша вже критикувала трек Потапа "Волонтер". Вона вважає, що якби репер допомагав би волонтерам, то не написав би таку пісню.

Я вже казала про це, якби Олексій розвантажив хоча б одну машину гуманітарки, то він навряд чи б написав би пісню "Волонтер". І замість того, щоб просто сказати, що це помилка, я видалю це, радіостанції крутили це. Але скажіть: блін, ми тупонули,

– висловилась артистка.

Також на думку Астаф'євої, зараз не місце в Україні й Світлані Лободі. За словами співачки, її вже тут не сприймуть.

Ви подивіться як Лобода насильно лізе пхнеться виступати. Та її ніде, ні одна аудиторія не хоче її бачити. Їдь виступай для росіян. Якщо вона жила у Росії, то не будуть її тут насильно любити,

– додала Даша.