Він якось навіть згас, – акторка Легейда поділилася, як змінився її чоловік, який служить у ЗСУ

Українська акторка Дар'я Легейда, відома за ролями у "Кріпосній", "Крашанці", "Кольорі пристрасті", має чоловіка, який вступив до лав ЗСУ. Вона поділилася, як змінився її коханий за час служби.

Водночас Дар'я, яка нещодавно презентувала новим фільм "Крашанка", зізналася, як переживає розлуку з чоловіком актором Дмитром Совою. За її словами, вона навчилася цінувати рідкісні моменти їхніх зустрічей.

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Як Легейда переживає розлуку з коханим

Акторка розповіла, що пара одружилася перед початком повномасштабного вторгнення, тому не змогла поки що вдосталь насолодитися сімейним життям. Однак, попри велику відстань між подружжям, вона все одно відчуває його підтримку.

І от його відпустили зі служби – ми дуже вдячні за це. І такі зустрічі надзвичайно важливі для кожного з нас. Я відчуваю його підтримку, і, сподіваюся, він так само. І ми робимо все для того, щоб полегшити цей страшний час одне для одного,

– поділилася Дар'я.

Чоловік Легейди та її батько разом служать у 7 бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Знаменитість зізналася, що з татом і Дмитром розмовляє тільки тоді, коли вони мають на це змогу.

Водночас Дар'я зазначила, що її коханий дуже змінився за час війни. Однак, вона все одно поважає і підтримує вибір свого чоловіка захищати Україну.

У якийсь момент мені здалося, що він якось навіть згас. Такі речі, як війна, сильно змінюють. І не в радісну сторону. Він не так багато сміється, як раніше. А Дмитро за характером дуже життєрадісна людина. Йому би бігати зараз марафони, які він любить, багато подорожувати, як робив це раніше

– розповіла Легейда.

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