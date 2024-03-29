Дантес випустив новий кліп, який зняла відома режисерка Таню Муіньо

Український співак Володимир Дантес випустив новий трек "Я залишусь молодим", а також кліп до нього. Режисеркою відеороботи стала відома українська кліпмейкерка та лауреатка MTV Video Music Awards Таню Муіньо.

Як розповідає сам Дантес, його нова пісня про невідворотність майбутнього та усвідомлення "бути тут і зараз". А ідея треку з'явилася з його усвідомленням нескінченної молодості, власної енергії та життя.

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Як з'явилася ідея треку

Співак пояснює – цей трек не про високі матерії, а про щоденну рутину. Про те, що треба "нормально харчуватись, зважати на власну менталку, займатись спортом, донатити".

В якийсь момент я зрозумів, що абсолютно перестав бути ефективним чи хоча б радіти життю. Вирішив, що це терміново треба міняти. Зараз є запал по-новому проживати життя – корисно, якісно, бо саме зараз варто об'єднуватись навколо себе й один одного,

– каже виконавець.

Команда, яка працювала над релізом, каже, що пісня нестандартна за формою. Початок – у стилі 70-их, другого куплету взагалі не існує, а замість нього звучить треп-біт.

Кадр з кліпу Дантеса / Фото надане пресслужбою

Надихнув Василь Стус

Для Дантеса ще одним джерелом натхнення для треку стало життя українського поета Василя Стуса, який попри постійну боротьбу залишався активним громадським діячем.

Я почав читати вірші Василя Стуса, хоча багато хто з мого оточення стверджував, що вони складні, але мені здались неймовірними. Тому я власне і захотів написати щось на його вірші. Так народилась «Я залишусь молодим,

– додає артист.

Відтак, концепція кліпу закручена навколо дуалізму в особистості артиста, який виражається через протистояння двох внутрішніх "я". Одне з них прагне до досконалості, уникаючи помилок, тоді як друге не боїться ризикувати та переступати межі.

Кадр з нового кліпу Дантеса / Фото надане пресслужбою

Кліп до треку "Я залишусь молодим" зняла українська кліпмейкерка та режисерка Таню Муіньо, лауреатка MTV Video Music Awards. Режисерка відома своєю співпрацею з Гаррі Стайлзом, Семом Смітом, Ленні Кравіцом, Дженніфер Лопес та багатьма іншими.