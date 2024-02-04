За словами Андрія, за допомогою гриму, проблему не вдалося замаскувати. Тож довелося заклеїти щоку пластиром.

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Данилко пояснив, чому мав пластир на обличчі

Артист неоднозначно відповів на питання, що сталося з його обличчям. Він сказав, що була "п'яна бійка" та усміхнувся. Наразі невідомо – пожартував Данилко, чи сказав правду. Тому що він не вдавався у подробиці.

Примітно, що Андрій обрав на Нацвідбір своє звичне врання – чорний светр, кепку та маску. Щоправда, був і один новий елемент – рожеві вушка Міккі Мауса, які стали акцентом у нейтральному образі артиста.

Я сьогодні няшний. Мені все подобається,

– коментував свій лук співак.

Цікаво, що Андрій Данилко вперше під час Національного відбору на Євробачення спілкувався українською мовою. Артист попросив публіку не судити його, якщо почують від нього суржик.

Національний відбір на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Як були одягнені інші члени журі

Співачка Джамала мала елегантне вбрання – пишну сукню білого кольору, яка підкреслювала, що вона при надії. На шиї артистки можна було побачити голографічне масивне кольє. Лук Джамала доповнила вечірнім макіяжем і локонами.

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець обрав простий та комфортний образ. Він одягнув білу футболку, лаконічну сорочку молочного відтінку, світло-блакитні джинси та білі кеди.